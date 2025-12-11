Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:21

Киркоров удивил публику своим костюмом на кинопремьере

Певец Филипп Киркоров вышел в свет в костюме из ткани, напоминающей лаваш

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» певец Филипп Киркоров предстал перед публикой в костюме из ткани, напоминающей лаваш, передает Super.ru. Как выяснилось, этот образ был специально создан для съемок в фильме.

Артист поделился, что у него дома организован музей его сценических костюмов, в которых он участвовал в кино и мюзиклах. По словам певца, эти наряды будут напоминать ему о прошлых ролях.

На дорожке Киркоров заявил, что готов обсуждать исключительно фильм и пришел, чтобы поддержать проект. Также он кратко коснулся своего внешнего вида и отметил, что после съемок регулярно ходит к косметологу.

Ранее Киркоров признался, что во время летнего отдыха набрал 8 кг. На мероприятии «Песня года — 2025» певец отметил, что смог вернуться в привычную форму благодаря ограничениям в питании. Артист подчеркнул, что не злоупотреблял едой после осознания необходимости корректировки своего рациона. По словам Киркорова, он придерживается принципа, который когда-то озвучила Майя Плисецкая: «Лучшая диета — не жрать».

