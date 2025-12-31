Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 15:07

Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году

В год Огненной Лошади успех ждет смелых и творческих людей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Удача в 2026 году будет на стороне смелых, инициативных и творческих людей, сообщает Pravda-nn со ссылкой на прогнозы астрологов. По их мнению, особенно год будет благоприятен для творческих личностей и работников в сферах образования, права и госслужбы.

В такие годы происходят большие перемены, много событий и неожиданных поворотов. В последний раз это было в 1966 году — тогда мир увидел множество открытий, громких музыкальных и кинопремьер, спортивных достижений и даже переворотов, — рассказала астролог Мария Серова.

Эксперты отметили, что Лошадь поощряет лидерские качества, смену сферы деятельности и начало амбициозных проектов. Особый подъем ждет творческих людей, которые ощутят мощный прилив вдохновения.

Особенно благоприятные перспективы у сфер, связанных с образованием, правом, иностранными языками, туризмом, государственной службой, — добавила Серова.

При этом астролог Тамара Глоба предупредила о сложных периодах, например, третьей неделе февраля, когда не стоит начинать новое. По ее словам, в личной жизни, особенно в первую половину июня, благодаря редкому соединению Венеры и Юпитера ожидается романтический подъем. Но вторая половина сентября может принести напряженность и эмоциональные всплески. Главное, по мнению звездочетов, — быть честными с собой и партнером.

Ранее Глоба заявила, что главными датами наступающего 2026 года будут 26 февраля и 20 января. По ее словам, даже провидец Вольф Мессинг считал судьбоносным конец зимы будущего года.

прогнозы
астрологи
успехи
Новый год
