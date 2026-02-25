Гороскоп на 25 февраля: Овнам пора меняться, а Тельцам держать удар

Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака обещает, что это хорошее время для шопинга и обновлений. Лучше не оглядываться на чужое мнение и делать так, как велит сердце. Чтобы день прошел гладко, понадобится терпение, ведь спорные ситуации будут решаться легче, если проявлять уважение к собеседнику. Мы подготовили точный гороскоп на сегодня, чтобы вы знали, куда направить энергию, а где лучше притормозить.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов подсказывает, что день идеально годится для перемен. Представителям знака стоит присмотреться к своей внешности или заняться интерьером — любое обновление пойдет на пользу. Крупные покупки, совершенные сегодня, точно будут удачными. Мужчины-Овны смогут не только решить рабочие вопросы, но и великолепно провести время: поездка за город или короткое путешествие подарят заряд бодрости и свежие впечатления.

Гороскоп на сегодня для Тельцов предупреждает, что день выдастся напряженным. Лучше держаться подальше от тех, кто любит провоцировать ссоры, а если спор неизбежен, порой проще уступить, чем тратить нервы. В личном общении не стоит сейчас лезть в душу с откровенными разговорами. Женщины-Тельцы сегодня будут на высоте: их идеи окажутся очень кстати. Если проявить характер и отстоять свою точку зрения, это приведет к успеху и принесет прибыль.

Гороскоп на 25 февраля: Львам — творить, а Девам — отдыхать и лечиться Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов советует быть осторожнее с доверием. Есть риск, что коллеги или знакомые решат сесть вам на шею, пользуясь вашей добротой. Умейте говорить «нет» и защищайте свои личные границы. Женщинам этого знака сегодня особенно захочется перемен, и начать их лучше с дома: как только вы наведете порядок в комнатах, такая же ясность наступит и в мыслях.

Гороскоп на сегодня для Раков настоятельно рекомендует обратить внимание на самочувствие. Не перегружайте организм физически и планируйте день так, чтобы оставалось время на отдых. Женщинам-Ракам звезды советуют довериться внутреннему голосу — интуиция сейчас подскажет верное направление. А вечером стоит встретиться с друзьями, это гарантированно поднимет настроение.

Гороскоп на сегодня для Львов открывает двери для творчества. Появится отличный шанс воплотить задумки в жизнь, но не спешите рассказывать о своих планах всем подряд — чужие люди могут сглазить или просто не поймут. Женщинам-Львам выпадает возможность показать миру свою истинную натуру, не упустите этот шанс проявить себя и удивить окружающих.

Гороскоп на 25 февраля: Весам — пожинать плоды, а Стрельцам — исполнять обещания Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Дев сулит высокую продуктивность в делах, но есть и обратная сторона — накопится усталость. Срочно пересмотрите расписание, чтобы найти время для себя и личных дел. Прогулка или поездка с друзьями встряхнет и улучшит настроение. Женщинам стоит быть особенно внимательными: организм подает сигналы о неполадках, визит к врачу сейчас будет очень кстати.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов обещает, что даже мелкие помехи не испортят день, а, наоборот, разбудят творческую жилку. Это может дать толчок карьерному росту. Главное — грамотно распределить рабочие часы, чтобы не ссориться потом с домашними. Женщины-Весы сегодня получат заслуженную награду за прошлые труды, так что позвольте себе расслабиться и насладиться моментом успеха.

Гороскоп на сегодня для Скорпионов намекает на шанс занять лидерскую позицию. Проявляйте смелость и стойко защищайте свои идеи перед начальством. Вечером ожидайте приятных сюрпризов от приятелей. Женщинам-Скорпионам звезды советуют сделать первый шаг к примирению с теми, с кем вы в ссоре. Этот день отлично подходит для того, чтобы заглянуть в себя, переоценить ценности и понять, куда двигаться дальше.

Гороскоп на 25 февраля: Водолеям — помогать, а Рыбам — искать компромиссы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Стрельцов рекомендует сменить активность: отлично подойдут спорт или небольшая поездка. Отбросьте страхи и сомнения, хватайтесь за новые возможности, которые будут появляться в течение дня. Для женщин-Стрельцов настало время сдержать обещания, данные самой себе. Будь то поход в зал, правильное питание или отказ от вредной привычки — начинайте прямо сегодня.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов говорит, что вы сейчас в центре всеобщего внимания. Чтобы добиться успеха, придется побороть собственную лень. Вечером выбирайтесь в люди — светская атмосфера зарядит энергией. Женщинам-Козерогам нужно держать эмоции под контролем, потому что бурные всплески чувств сейчас только навредят. Лучший способ успокоиться — прогулка на свежем воздухе или легкая тренировка.

Гороскоп на сегодня для Водолеев сулит поддержку в ответ на отзывчивость. Если вы поможете кому-то в сложной ситуации, эти люди обязательно ответят вам добром, когда вы меньше всего этого будете ждать. День выдастся удачным, хотя и утомительным. Женщинам-Водолеям вечер с друзьями подарит массу удовольствия и поможет расслабиться после рабочей суеты.

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: 25 февраля — Ракам — слушать себя, а Скорпионам — мириться Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Рыб предупреждает: перепады настроения могут осложнить общение с людьми. Не позволяйте трудностям сбить вас с пути. Держитесь подальше от алкоголя и сохраняйте верность своим целям. Женщинам-Рыбам, чтобы избежать недопонимания, сегодня нужно проявить чудеса дипломатии и быть готовыми к компромиссам, даже если внутри все кипит.

