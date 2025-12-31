Как правильно загадывать желание в Новый год — 2026: советы астрологов

Астрологи раскрыли секреты, как правильно загадывать желание в Новый год — 2026, покровительницей которого станет Огненная Лошадь.

Ключевое правило — ваша мечта должна быть активной, динамичной и связанной с движением вперед, чтобы соответствовать энергичному духу символа года. Вместо абстрактного «хочу счастья» или статичного «хочу дом», сформулируйте желание как процесс или цель с четким результатом: «я осваиваю новую профессию и нахожу высокооплачиваемую работу», «я совершаю путешествие в страну своей мечты», «я улучшаю свое здоровье и каждый день чувствую прилив сил».

Эксперты советуют не просто подумать о желании в момент боя курантов, а заранее в спокойной обстановке записать его на небольшой красивой бумажке красного или оранжевого цвета (цвета стихии Огня), используя только утвердительные формулировки в настоящем времени, как будто это уже происходит. Важный этап — визуализация: в новогоднюю ночь представьте себя уже достигшим цели, прочувствуйте эмоции от успеха. Главное — верить в себя и быть готовым действовать.

Ранее стало известно, что надеть для встречи Нового года — 2026.