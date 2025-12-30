Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:45

Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года

Мишустин исполнил желания трех детей в рамках новогодней акции «Елка желаний»

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты троих детей, приняв участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава правительства снял с новогодней елки три шарика с заветными желаниями: десятилетний Александр из Краснодара мечтал о конструкторе, его ровесник Михаил также из Краснодара — о 3D-принтере, а четырнадцатилетняя Маргарита из Луганска — о термопрессе. Мишустин отметил талант и способности ребят.

В этом большая заслуга ваших замечательных родителей, которые и сейчас рядом с вами, — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин пригласил ребят в Москву. Дети посетили Кремлевскую елку, «Москвариум», цирк, ВДНХ и инновационно-образовательный комплекс «Техноград». В «Технограде» они приняли участие в мастер-классах по 3D-моделированию и робототехнике, ознакомились с автоматизированными производственными процессами и работой уникальной пневматической установки, а также попробовали себя в роли операторов станков с числовым программным управлением. В завершение встречи каждый ребенок получил долгожданный подарок, о котором мечтал.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что лидер исполнил новогоднюю мечту школьницы в рамках акции «Елка желаний».

Михаил Мишустин
дети
акции
желания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грабители вскрыли в банке больше трех тысяч сейфов и вынесли €30 млн
Смерть родственника, Авербух, слова об СВО: как живет Елизавета Арзамасова
Лавров назвал ключевую задачу Европы на Украине
Житель многоэтажки пристроил к квартире личный лифт и кошмарит соседей
В МВД раскрыли подробности нового эксперимента с иностранными работниками
Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине
Рождественский ужин закончился смертью мужчины
Тот самый салат из трески по ГОСТу: соленые огурцы придают пикантность
Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Политолог объяснил невозможность примирения Польши с Россией
В Госдуме раскрыли, куда еще в скором времени внедрят MAX
Кот чудом выжил после полноценной машинной стирки в канун Рождества
Пьем ром и не пьянеем! Какую закуску выбрать к напитку на Новый год
В Индии прислуги пять лет морили голодом хозяина и его дочь
Родители возмутились «рогатыми» новогодними подарками
В российский город пришло редкое природное явление
«Без возможности сесть»: награжденный Путиным курский врач о вторжении ВСУ
На Украине раскрыли схему скрывающихся уклонистов и дезертиров
«Как с ними общаться?»: известная журналистка о друзьях-иноагентах
В Европе стыдливо потупили взор на вопрос об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Надоела вареная картошка? Готовлю картофель «Гнездышко» с фаршем и сыром. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.