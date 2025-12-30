Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года

Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты троих детей, приняв участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава правительства снял с новогодней елки три шарика с заветными желаниями: десятилетний Александр из Краснодара мечтал о конструкторе, его ровесник Михаил также из Краснодара — о 3D-принтере, а четырнадцатилетняя Маргарита из Луганска — о термопрессе. Мишустин отметил талант и способности ребят.

В этом большая заслуга ваших замечательных родителей, которые и сейчас рядом с вами, — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин пригласил ребят в Москву. Дети посетили Кремлевскую елку, «Москвариум», цирк, ВДНХ и инновационно-образовательный комплекс «Техноград». В «Технограде» они приняли участие в мастер-классах по 3D-моделированию и робототехнике, ознакомились с автоматизированными производственными процессами и работой уникальной пневматической установки, а также попробовали себя в роли операторов станков с числовым программным управлением. В завершение встречи каждый ребенок получил долгожданный подарок, о котором мечтал.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что лидер исполнил новогоднюю мечту школьницы в рамках акции «Елка желаний».