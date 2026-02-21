Великий пост в 2026 году: дата, смысл, питание по неделям, пример рациона

Пасха — наиболее значимый и торжественный из всех христианских праздников. Готовясь к Воскресению Христову, верующие выдерживают многодневное говение. О нем и пойдет речь в этой статье. Рассказываем, когда начинается Великий пост в 2026 году, сколько он длится и что нужно делать в этот период. Особое внимание уделим рациону питания и приведем пример меню на каждый день Великого поста.
Когда начинается Великий пост в 2026 году
Первым делом выясним, когда верующие начинают говеть в 2026 году. Великий пост привязан к переходному празднику — Пасхе. Он начинается за 48 дней до Христова Воскресения. В наступившем году начало Великого поста приходится на 23 февраля. Последним днем говения станет 11 апреля.
Суть Великого поста
Подготовка к церковному празднику — это время самосовершенствования, активной духовной работы. Она проявляется в очищении помыслов, молитве, творении добрых дел. А еще это пора, когда верующие вспоминают значимые эпизоды из Священного Писания и чтут память святых.
Великий пост служит напоминанием о событиях земной жизни Иисуса Христа. Сорокадневное говение повторяет сорокадневное пребывание Спасителя в пустыне. Приняв крещение, Сын Божий удалился от людей, чтобы выдержать 40 дней искушения от дьявола. Оставшиеся шесть дней поста символизируют завершающие эпизоды жизни Спасителя.
Таким образом, суть Великого поста состоит в повторении подвига Спасителя, в укреплении веры. Диета — лишь один из способов обуздания слабостей.
Недели Великого поста
У православных христиан Великий пост продолжается 48 дней (у католиков — 40). Он разделен на два этапа. Первый именуется Четыредесятницей и длится шесть недель. Второй назван Страстной неделей — это шесть дней, непосредственно предшествующие Пасхе.
Важно отметить, что привычные нам семидневные недели в православной традиции называются седмицами. А слово «неделя» используется для обозначения воскресенья. Каждое воскресенье поста имеет символическое значение и напоминает о важных событиях и личностях из христианской истории.
Недели Великого поста идут в следующем порядке:
- 1 марта — Торжество Православия, праздник победы Церкви над иконоборчеством;
- 8 марта — святителя Григория Паламы, завершение христианской полемики вокруг связи Бога и всего сущего;
- 15 марта — Крестопоклонная, символ укрепления веры и поклонения кресту, возведенному в центре храма;
- 22 марта — преподобного Иоанна Лествичника, почитание автора «Лествицы», одного из наиболее уважаемых духовных сочинений;
- 29 марта — преподобной Марии Египетской, почитание святой, ставшей образцом преодоления страстей;
- 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, приветствие Иисуса Христа.
Как провести Великий пост от начала до конца
При обсуждении правил поста основное внимание уделяется пищевым запретам. Однако целью говения являются вовсе не они. Говение — это не исполнение тяжелой повинности, а добровольное стремление к духовному росту. От начала до конца Великого поста верующим предписываются:
- посещение богослужений;
- регулярные молитвы;
- отказ от потакания слабостям;
- отказ от легкомысленного веселья;
- помощь ближним;
- смирение;
- самоанализ.
Соблюдающие Великий пост должны побороть и гордыню. Это особенно важно потому, что, упражняясь в аскезе, многие могут почувствовать себя выше неговеющих ближних. А еще многочисленные ограничения могут вызвать у человека приступы раздражительности. Так что, постясь, следует в первую очередь оставаться чуткими и милосердными к окружающим.
Как подготовиться к началу Великого поста
Великий пост отличается особой строгостью. Корректировки в рацион стоит вводить постепенно. Так можно минимизировать вред для организма и вероятность срыва.
Подготовка к говению начинается за неделю перед Великим постом и приходится на Масленицу. Эта неделя называется Сырной седмицей. Она необходима для плавного отказа от скоромной пищи. Первым делом из рациона убирают мясные продукты. Для избежания дефицита калорий и белка верующие потребляют больше кисломолочных продуктов и рыбы. Источником витаминов становятся орехи, а наладить пищеварение помогают богатые клетчаткой овощи, зелень, фрукты.
К началу Великого поста необходимо не только отрегулировать питание, но и очистить душу и совесть. Предшествующая Чистому понедельнику вечерня завершается чином прощения. Православные каются друг перед другом в прегрешениях, отпускают друг другу обиды. Они вступают в говение, освободившись от былых недоразумений, недомолвок и распрей.
Что можно есть в Великий пост
Итак, переходим к столь волнующему многих вопросу: что можно есть в Великий пост? Меню верующих состоит из продуктов неживотного происхождения. Растительное масло дозволяется лишь пару раз в неделю. Таким образом, к употреблению допустимы:
- крупы;
- хлеб;
- выпечка без яиц и молока в составе;
- сухофрукты и мед;
- овощи;
- фрукты;
- зелень;
- грибы;
- орехи;
- бобовые;
- соевая пища;
- растительное молоко;
- кисели;
- компоты;
- чай и кофе.
Меню на Великий пост также включает рыбу и икру. Однако подавать их можно только три раза за Сорокадесятницу. В какие именно дни — скажем чуть позже, когда перейдем к постному календарю. А пока добавим, что постящимся также дозволено вино. Его разрешено ввести в субботний и воскресный рацион. Главное — соблюдать меру.
Если же говорить о том, что нельзя есть в Великий пост, то запрет налагается на:
- мясную пищу (колбасу, паштеты, котлеты, фарш и тому подобное);
- молочные продукты;
- яйца;
- шоколад и прочие сладости на молоке;
- выпечку на молоке и яйцах;
- сливочное масло.
Стоит воздержаться от острого, соленого, пряного. Наконец, нельзя поддаваться чревоугодию. Переедание даже разрешенными постными продуктами — это грех.
Календарь Великого поста 2026 года: питание по неделям
Строгость ограничений варьируется от седмицы к седмице. Поэтому, чтобы разобраться, какая и в какие дни пища дозволена во время говения, приведем календарь Великого поста — 2026. Напомним, что он разделен на семь седмиц.
Питание на 23 февраля — 1 марта
- 23 февраля — голод;
- 24 февраля — сухоядение (термически не обработанная растительная пища);
- 25 февраля — сухоядение;
- 26 февраля — сухоядение;
- 27 февраля — сухоядение;
- 28 февраля — горячие блюда на масле;
- 1 марта — горячие блюда на масле.
Питание на 2–8 марта
- 2 марта — сухоядение;
- 3 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 4 марта — сухоядение;
- 5 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 6 марта — сухоядение;
- 7 марта — горячие блюда на масле;
- 8 марта — горячие блюда на масле.
Питание на 9–15 марта
- 9 марта — сухоядение;
- 10 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 11 марта — сухоядение;
- 12 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 13 марта — сухоядение;
- 14 марта — горячие блюда на масле;
- 15 марта — горячие блюда на масле и рыба.
Питание на 16–22 марта
- 16 марта — сухоядение;
- 17 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 18 марта — сухоядение;
- 19 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 20 марта — сухоядение;
- 21 марта — горячие блюда на масле;
- 22 марта — горячие блюда на масле.
Питание на 23–29 марта
- 23 марта — сухоядение;
- 24 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 25 марта — сухоядение;
- 26 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 27 марта — сухоядение;
- 28 марта — горячие блюда на масле;
- 29 марта — горячие блюда на масле.
Питание на 30 марта — 5 апреля
- 30 марта — сухоядение;
- 31 марта — термически обработанные блюда без масла;
- 1 апреля — сухоядение;
- 2 апреля — термически обработанные блюда без масла;
- 3 апреля — сухоядение;
- 4 апреля, Лазарева суббота — горячая пища на масле и икра рыбы;
- 5 апреля, Вход Господень в Иерусалим — горячая пища на масле и рыба.
Питание на 6–11 апреля
- 6 апреля — сухоядение;
- 7 апреля, Благовещение — дозволены пища на растительном масле и рыба;
- 8 апреля — сухоядение;
- 9 апреля — термически обработанные блюда без масла;
- 10 апреля — голод;
- 11 апреля — термически обработанные блюда без масла;
Питание 12 апреля: что можно есть на Пасху
Особняком в календаре Великого поста стоит Светлая Пасха. В наступившем году она приходится на 12 апреля. На Пасху не распространяются никакие пищевые и питьевые ограничения. Единственное требование — соблюдать меру и не переедать. Традиционными пасхальными угощениями считаются:
- крашеные яйца;
- кулич;
- творожная пасха.
Праздничные угощения принято освящать в церкви или храме. Заняться этим нужно 11 апреля, в Страстную субботу.
Кому можно не соблюдать Великий пост
Приведенные выше пищевые ограничения распространяются в первую очередь на священнослужителей. Прихожанам необязательно придерживаться настолько строгих запретов. Для соблюдения поста нужно крепкое здоровье. Если вы не уверены в своих силах, лучше обсудите рацион и возможные послабления с духовником.
Некоторым верующим и вовсе дозволено не держать Великий пост в 2026 году. В их числе люди со слабым здоровьем: дети и пожилые, беременные, онкобольные. Не стоит ограничивать питание тем, кто находится на послеоперационной реабилитации или страдает от острого инфекционного заболевания. Наконец, пищевые запреты не распространяются на больных диабетом, гастритом, панкреатитом и прочими заболеваниями, предполагающими особую диету.
Пример меню на первую неделю Великого поста
Напоследок приведем пример меню на Великий пост — 2026 по дням. Для рассмотрения возьмем первую неделю говения, начинающуюся с Чистого понедельника. По общепринятым нормам питаться стоит каждые четыре-пять часов. Ежедневный рацион состоит из трех основных приемов пищи и одного или двух перекусов.
Итак, вот примерное меню на Великий пост:
- Чистый понедельник — голодание, в качестве послабления — черный хлеб;
- вторник — пища без масла: овсянка, овощное рагу, фаршированный перец с грецкими орехами, картофельный салат;
- среда — сухоядение: гречневые хлопья, свекольный салат с черносливом, помидоры с сыром тофу;
- четверг — пища без масла: авокадо-тост с тофу, перловая каша с грибами, запеченные баклажаны, кисель;
- пятница — запаренные гречневые хлопья, салат из капусты, моркови и яблок, печеный картофель, фруктовая тарелочка;
- суббота — пища на масле: блины на растительном молоке, фасолевый суп, картофельные драники с грибами, кисель;
- воскресенье — оладьи из цукини, гречневая каша с чечевичными котлетами, постный кекс в духовке, фасоль с грибами.
Повторим, что это лишь пример. От начала до конца Великого поста только вы определяете, из чего будет состоять ваш рацион. Говение далеко не всегда приравнивается к голоданию. Существует множество аппетитных блюд, вписывающихся в рамки поста. Это могут быть крем-супы, тыква в лимонной карамели, драники и вареники, растительные котлеты, грибные шашлычки и многое другое. Готовые постные лакомства например, овсяное печенье — можно найти в магазинах. Выбирайте блюда, которые вам по душе: это минимизирует дискомфорт, вызванный ограничениями, и поможет с легкостью выдержать Великий пост в 2026 году.
Вышесказанного достаточно, чтобы подготовиться к Великому посту в 2026 году. Помните, что самое главное в говении — это не соблюдение диеты, а духовный труд. Прислушивайтесь к собственному организму и будьте внимательны к близким.
