21 февраля 2026 в 14:13

Великий пост в 2026 году: дата, смысл, питание по неделям, пример рациона

Великий пост-2026 Великий пост-2026 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пасха — наиболее значимый и торжественный из всех христианских праздников. Готовясь к Воскресению Христову, верующие выдерживают многодневное говение. О нем и пойдет речь в этой статье. Рассказываем, когда начинается Великий пост в 2026 году, сколько он длится и что нужно делать в этот период. Особое внимание уделим рациону питания и приведем пример меню на каждый день Великого поста.

Когда начинается Великий пост в 2026 году

Первым делом выясним, когда верующие начинают говеть в 2026 году. Великий пост привязан к переходному празднику — Пасхе. Он начинается за 48 дней до Христова Воскресения. В наступившем году начало Великого поста приходится на 23 февраля. Последним днем говения станет 11 апреля.

Суть Великого поста

Подготовка к церковному празднику — это время самосовершенствования, активной духовной работы. Она проявляется в очищении помыслов, молитве, творении добрых дел. А еще это пора, когда верующие вспоминают значимые эпизоды из Священного Писания и чтут память святых.

Великий пост служит напоминанием о событиях земной жизни Иисуса Христа. Сорокадневное говение повторяет сорокадневное пребывание Спасителя в пустыне. Приняв крещение, Сын Божий удалился от людей, чтобы выдержать 40 дней искушения от дьявола. Оставшиеся шесть дней поста символизируют завершающие эпизоды жизни Спасителя.

Таким образом, суть Великого поста состоит в повторении подвига Спасителя, в укреплении веры. Диета — лишь один из способов обуздания слабостей.

Великий пост в 2026 году Великий пост в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недели Великого поста

У православных христиан Великий пост продолжается 48 дней (у католиков — 40). Он разделен на два этапа. Первый именуется Четыредесятницей и длится шесть недель. Второй назван Страстной неделей — это шесть дней, непосредственно предшествующие Пасхе.

Важно отметить, что привычные нам семидневные недели в православной традиции называются седмицами. А слово «неделя» используется для обозначения воскресенья. Каждое воскресенье поста имеет символическое значение и напоминает о важных событиях и личностях из христианской истории.

Недели Великого поста идут в следующем порядке:

  • 1 марта — Торжество Православия, праздник победы Церкви над иконоборчеством;
  • 8 марта — святителя Григория Паламы, завершение христианской полемики вокруг связи Бога и всего сущего;
  • 15 марта — Крестопоклонная, символ укрепления веры и поклонения кресту, возведенному в центре храма;
  • 22 марта — преподобного Иоанна Лествичника, почитание автора «Лествицы», одного из наиболее уважаемых духовных сочинений;
  • 29 марта — преподобной Марии Египетской, почитание святой, ставшей образцом преодоления страстей;
  • 5 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, приветствие Иисуса Христа.

Как провести Великий пост от начала до конца

При обсуждении правил поста основное внимание уделяется пищевым запретам. Однако целью говения являются вовсе не они. Говение — это не исполнение тяжелой повинности, а добровольное стремление к духовному росту. От начала до конца Великого поста верующим предписываются:

  • посещение богослужений;
  • регулярные молитвы;
  • отказ от потакания слабостям;
  • отказ от легкомысленного веселья;
  • помощь ближним;
  • смирение;
  • самоанализ.

Соблюдающие Великий пост должны побороть и гордыню. Это особенно важно потому, что, упражняясь в аскезе, многие могут почувствовать себя выше неговеющих ближних. А еще многочисленные ограничения могут вызвать у человека приступы раздражительности. Так что, постясь, следует в первую очередь оставаться чуткими и милосердными к окружающим.

Что можно делать в Великий пост Что можно делать в Великий пост Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подготовиться к началу Великого поста

Великий пост отличается особой строгостью. Корректировки в рацион стоит вводить постепенно. Так можно минимизировать вред для организма и вероятность срыва.

Подготовка к говению начинается за неделю перед Великим постом и приходится на Масленицу. Эта неделя называется Сырной седмицей. Она необходима для плавного отказа от скоромной пищи. Первым делом из рациона убирают мясные продукты. Для избежания дефицита калорий и белка верующие потребляют больше кисломолочных продуктов и рыбы. Источником витаминов становятся орехи, а наладить пищеварение помогают богатые клетчаткой овощи, зелень, фрукты.

К началу Великого поста необходимо не только отрегулировать питание, но и очистить душу и совесть. Предшествующая Чистому понедельнику вечерня завершается чином прощения. Православные каются друг перед другом в прегрешениях, отпускают друг другу обиды. Они вступают в говение, освободившись от былых недоразумений, недомолвок и распрей.

Традиции Великого поста Традиции Великого поста Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что можно есть в Великий пост

Итак, переходим к столь волнующему многих вопросу: что можно есть в Великий пост? Меню верующих состоит из продуктов неживотного происхождения. Растительное масло дозволяется лишь пару раз в неделю. Таким образом, к употреблению допустимы:

  • крупы;
  • хлеб;
  • выпечка без яиц и молока в составе;
  • сухофрукты и мед;
  • овощи;
  • фрукты;
  • зелень;
  • грибы;
  • орехи;
  • бобовые;
  • соевая пища;
  • растительное молоко;
  • кисели;
  • компоты;
  • чай и кофе.

Меню на Великий пост также включает рыбу и икру. Однако подавать их можно только три раза за Сорокадесятницу. В какие именно дни — скажем чуть позже, когда перейдем к постному календарю. А пока добавим, что постящимся также дозволено вино. Его разрешено ввести в субботний и воскресный рацион. Главное — соблюдать меру.

Если же говорить о том, что нельзя есть в Великий пост, то запрет налагается на:

  • мясную пищу (колбасу, паштеты, котлеты, фарш и тому подобное);
  • молочные продукты;
  • яйца;
  • шоколад и прочие сладости на молоке;
  • выпечку на молоке и яйцах;
  • сливочное масло.

Стоит воздержаться от острого, соленого, пряного. Наконец, нельзя поддаваться чревоугодию. Переедание даже разрешенными постными продуктами — это грех.

Меню на Великий пост Меню на Великий пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Календарь Великого поста 2026 года: питание по неделям

Строгость ограничений варьируется от седмицы к седмице. Поэтому, чтобы разобраться, какая и в какие дни пища дозволена во время говения, приведем календарь Великого поста — 2026. Напомним, что он разделен на семь седмиц.

Питание на 23 февраля — 1 марта

  • 23 февраля — голод;
  • 24 февраля — сухоядение (термически не обработанная растительная пища);
  • 25 февраля — сухоядение;
  • 26 февраля — сухоядение;
  • 27 февраля — сухоядение;
  • 28 февраля — горячие блюда на масле;
  • 1 марта — горячие блюда на масле.

Питание на 2–8 марта

  • 2 марта — сухоядение;
  • 3 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 4 марта — сухоядение;
  • 5 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 6 марта — сухоядение;
  • 7 марта — горячие блюда на масле;
  • 8 марта — горячие блюда на масле.

Питание на 9–15 марта

  • 9 марта — сухоядение;
  • 10 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 11 марта — сухоядение;
  • 12 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 13 марта — сухоядение;
  • 14 марта — горячие блюда на масле;
  • 15 марта — горячие блюда на масле и рыба.

Блюда Великого поста Блюда Великого поста Фото: Shutterstock/FOTODOM

Питание на 16–22 марта

  • 16 марта — сухоядение;
  • 17 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 18 марта — сухоядение;
  • 19 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 20 марта — сухоядение;
  • 21 марта — горячие блюда на масле;
  • 22 марта — горячие блюда на масле.

Питание на 23–29 марта

  • 23 марта — сухоядение;
  • 24 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 25 марта — сухоядение;
  • 26 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 27 марта — сухоядение;
  • 28 марта — горячие блюда на масле;
  • 29 марта — горячие блюда на масле.

Питание на 30 марта — 5 апреля

  • 30 марта — сухоядение;
  • 31 марта — термически обработанные блюда без масла;
  • 1 апреля — сухоядение;
  • 2 апреля — термически обработанные блюда без масла;
  • 3 апреля — сухоядение;
  • 4 апреля, Лазарева суббота — горячая пища на масле и икра рыбы;
  • 5 апреля, Вход Господень в Иерусалим — горячая пища на масле и рыба.

Что можно есть в Великий пост Что можно есть в Великий пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Питание на 6–11 апреля

  • 6 апреля — сухоядение;
  • 7 апреля, Благовещение — дозволены пища на растительном масле и рыба;
  • 8 апреля — сухоядение;
  • 9 апреля — термически обработанные блюда без масла;
  • 10 апреля — голод;
  • 11 апреля — термически обработанные блюда без масла;

Питание 12 апреля: что можно есть на Пасху

Особняком в календаре Великого поста стоит Светлая Пасха. В наступившем году она приходится на 12 апреля. На Пасху не распространяются никакие пищевые и питьевые ограничения. Единственное требование — соблюдать меру и не переедать. Традиционными пасхальными угощениями считаются:

  • крашеные яйца;
  • кулич;
  • творожная пасха.

Праздничные угощения принято освящать в церкви или храме. Заняться этим нужно 11 апреля, в Страстную субботу.

Пасхальные угощения Пасхальные угощения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому можно не соблюдать Великий пост

Приведенные выше пищевые ограничения распространяются в первую очередь на священнослужителей. Прихожанам необязательно придерживаться настолько строгих запретов. Для соблюдения поста нужно крепкое здоровье. Если вы не уверены в своих силах, лучше обсудите рацион и возможные послабления с духовником.

Некоторым верующим и вовсе дозволено не держать Великий пост в 2026 году. В их числе люди со слабым здоровьем: дети и пожилые, беременные, онкобольные. Не стоит ограничивать питание тем, кто находится на послеоперационной реабилитации или страдает от острого инфекционного заболевания. Наконец, пищевые запреты не распространяются на больных диабетом, гастритом, панкреатитом и прочими заболеваниями, предполагающими особую диету.

Кому запрещено поститься Кому запрещено поститься Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пример меню на первую неделю Великого поста

Напоследок приведем пример меню на Великий пост — 2026 по дням. Для рассмотрения возьмем первую неделю говения, начинающуюся с Чистого понедельника. По общепринятым нормам питаться стоит каждые четыре-пять часов. Ежедневный рацион состоит из трех основных приемов пищи и одного или двух перекусов.

Итак, вот примерное меню на Великий пост:

  • Чистый понедельник — голодание, в качестве послабления — черный хлеб;
  • вторник — пища без масла: овсянка, овощное рагу, фаршированный перец с грецкими орехами, картофельный салат;
  • среда — сухоядение: гречневые хлопья, свекольный салат с черносливом, помидоры с сыром тофу;
  • четверг — пища без масла: авокадо-тост с тофу, перловая каша с грибами, запеченные баклажаны, кисель;
  • пятница — запаренные гречневые хлопья, салат из капусты, моркови и яблок, печеный картофель, фруктовая тарелочка;
  • суббота — пища на масле: блины на растительном молоке, фасолевый суп, картофельные драники с грибами, кисель;
  • воскресенье — оладьи из цукини, гречневая каша с чечевичными котлетами, постный кекс в духовке, фасоль с грибами.

Повторим, что это лишь пример. От начала до конца Великого поста только вы определяете, из чего будет состоять ваш рацион. Говение далеко не всегда приравнивается к голоданию. Существует множество аппетитных блюд, вписывающихся в рамки поста. Это могут быть крем-супы, тыква в лимонной карамели, драники и вареники, растительные котлеты, грибные шашлычки и многое другое. Готовые постные лакомства например, овсяное печенье — можно найти в магазинах. Выбирайте блюда, которые вам по душе: это минимизирует дискомфорт, вызванный ограничениями, и поможет с легкостью выдержать Великий пост в 2026 году.

Вышесказанного достаточно, чтобы подготовиться к Великому посту в 2026 году. Помните, что самое главное в говении — это не соблюдение диеты, а духовный труд. Прислушивайтесь к собственному организму и будьте внимательны к близким.

Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно сделать перед исповедью.

