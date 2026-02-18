Блины без молока и яиц — такие же кружевные, как обычные, зато полезнее!

Этот рецепт — настоящее открытие для тех, кто думал, что блины без яиц и молока невозможны. Они получаются кружевными, тонкими. Идеально для Масленицы, если в семье есть аллергики.

1 ст. л. льняной муки залейте 3 ст. л. кипятка, оставьте на 10 минут — это заменит 1 яйцо. Смешайте льняное желе с 300 мл любого растительного молока, 200 г безглютеновой муки (гречневой или кукурузной), 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. масла.

Разогрейте сковороду с хорошим антипригарным покрытием. Перед первым блином смажьте ее кокосовым маслом (или любым растительным), затем жарьте как обычные блины по одной минуте с каждой стороны. Переворачивайте аккуратно широкой лопаткой — безглютеновое тесто чуть более хрупкое.

Совет: чтобы блины точно не рвались, дайте тесту постоять 15 минут перед жаркой — льняная мука набухнет и сделает структуру прочнее.

