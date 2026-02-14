Ресторан дома: люля-кебаб в духовке — сочнее, чем на углях!

Многие боятся готовить люля-кебаб дома, ведь мясо часто падает со шпажек или получается сухим. Мы раскроем секрет, с которым ваш кебаб выйдет идеальным с первого раза.

Возьмите 700 г говяжьего фарша, мелко нарежьте 150 г курдюка или свиного сала и добавьте жир к мясу. Очистите 2 средние луковицы общим весом около 200 г и максимально мелко нашинкуйте их острым ножом. Не используйте блендер, иначе лишний сок сделает массу жидкой. Смешайте мясо с луком в глубокой миске, всыпьте 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца и 1 ч. л. молотого кориандра.

Теперь наступает самый важный этап: тщательно вымешивайте фарш руками в течение 10 минут, а затем с силой отбейте его о дно миски. Это сделает мясную основу вязкой и плотной.

Застелите противень пергаментом или фольгой. Разделите мясо на 6 равных частей и мокрыми руками сформируйте длинные колбаски прямо на деревянных шпажках. Плотно прижимайте фарш, чтобы внутри не осталось лишнего воздуха.

Разогрейте духовку до 220 градусов и отправьте туда противень на 20 минут. В середине процесса один раз аккуратно переверните шпажки для равномерного румянца. Подавайте горячее мясо с тонким лавашом, кольцами свежего лука и зернами граната.

Совет: за полчаса до готовки замочите деревянные шпажки в воде, тогда они не подгорят в жаркой духовке.

