Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 07:15

Ресторан дома: люля-кебаб в духовке — сочнее, чем на углях!

Ресторан дома: люля-кебаб в духовке — сочнее, чем на углях! Ресторан дома: люля-кебаб в духовке — сочнее, чем на углях! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие боятся готовить люля-кебаб дома, ведь мясо часто падает со шпажек или получается сухим. Мы раскроем секрет, с которым ваш кебаб выйдет идеальным с первого раза.

Возьмите 700 г говяжьего фарша, мелко нарежьте 150 г курдюка или свиного сала и добавьте жир к мясу. Очистите 2 средние луковицы общим весом около 200 г и максимально мелко нашинкуйте их острым ножом. Не используйте блендер, иначе лишний сок сделает массу жидкой. Смешайте мясо с луком в глубокой миске, всыпьте 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца и 1 ч. л. молотого кориандра.

Теперь наступает самый важный этап: тщательно вымешивайте фарш руками в течение 10 минут, а затем с силой отбейте его о дно миски. Это сделает мясную основу вязкой и плотной.

Застелите противень пергаментом или фольгой. Разделите мясо на 6 равных частей и мокрыми руками сформируйте длинные колбаски прямо на деревянных шпажках. Плотно прижимайте фарш, чтобы внутри не осталось лишнего воздуха.

Разогрейте духовку до 220 градусов и отправьте туда противень на 20 минут. В середине процесса один раз аккуратно переверните шпажки для равномерного румянца. Подавайте горячее мясо с тонким лавашом, кольцами свежего лука и зернами граната.

  • Совет: за полчаса до готовки замочите деревянные шпажки в воде, тогда они не подгорят в жаркой духовке.

Шаурма с крабовыми палочками дома. Недорого и вкусно.

Читайте также
Готовлю каждые выходные — и не надоедает: «Корзинки с мясной начинкой» — просто и вкусно
Общество
Готовлю каждые выходные — и не надоедает: «Корзинки с мясной начинкой» — просто и вкусно
Никакой резины: как правильно варить кальмаров, чтобы были нежными
Семья и жизнь
Никакой резины: как правильно варить кальмаров, чтобы были нежными
Секреты Масленицы: на какой сковороде блины никогда не прилипнут
Семья и жизнь
Секреты Масленицы: на какой сковороде блины никогда не прилипнут
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепты
рецепт
мясо
национальная кухня
восток
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Арей» провалил контратаку ВСУ в Сумской области
«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд
Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца
«Солянка» из наемников, роковые вылазки ВСУ: новости СВО к утру 14 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика
ВС России разбили элитный полк ВСУ под Харьковом
«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады
Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь
В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси
«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России
Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией
Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных
«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира
Врач ответила, помогает ли поход в солярий восполнить дефицит витамина D
В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья
Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco
Зоопсихолог ответила, как отучить кошку прыгать по столам
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.