Антикризисный хит: шаурма с крабовыми палочками и колбасой

Когда бюджет ограничен, а душа требует закуски в лаваше, на помощь приходит этот рецепт. Сочетание колбасы и крабовых палочек может показаться необычным, но на деле это отличный способ получить сытное блюдо с интересным вкусом. Это идеальный вариант для быстрого перекуса, когда в холодильнике осталось всего по чуть-чуть.

Для приготовления 2 порций вам понадобится 1 большой лаваш, 100 г вареной колбасы (или сосисок), 100 г крабовых палочек, 150 г капусты (или салата), 1 соленый огурец и 100 г моркови.

Для заправки смешайте в равных долях майонез и кетчуп с добавлением капли горчицы. Колбасу и крабовые палочки нарежьте соломкой и слегка обжарьте на сковороде — так их вкус станет ярче, а аромат раскроется сильнее. Капусту мелко нашинкуйте и помните с солью. На лаваш нанесите соус, выложите овощи, обжаренную начинку и плотно сверните. Подсушите шаурму на сухой горячей сковороде по паре минут с каждой стороны.

Совет: добавьте в соус немного жидкости из-под соленых огурцов или капельку уксуса.

