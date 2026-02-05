Зимняя Олимпиада — 2026
Нежно и просто: картофельная запеканка с мясом — быстрый и вкусный ужин!

Картофельная запеканка на ужин: рецепт Картофельная запеканка на ужин: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Картофельную запеканку многие помнят еще со школы или детского сада. Но домашний вариант гораздо вкуснее: здесь больше сочного мяса, нежнейшее пюре со сливками и румяная сырная корочка. Это блюдо «два в одном». Идеальный способ превратить обычные продукты в быстрый ужин или обед.

Подготовьте 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша (лучше смесь говядины и свинины), 1 крупную луковицу, 50 г сливочного масла, 100 мл молока, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли и щепотку черного перца.

Сначала отварите картофель до готовности и сделайте из него густое пюре, добавив сливочное масло, теплое молоко и яйцо (оно поможет запеканке держать форму). Пока картофель варится, обжарьте мелко нарезанный лук с фаршем на сковороде до готовности, посолив и поперчив по вкусу.

В смазанную форму выложите половину пюре, затем слой обжаренного фарша и накройте оставшимся картофелем. Посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 180°C духовке около 25–30 минут.

  • Совет: чтобы запеканка получилась еще сочнее, добавьте в мясной слой 1 ст. л. томатной пасты или мелко нарезанный помидор во время обжаривания фарша.

Ленивая шаурма: готовим за 15 минут.

