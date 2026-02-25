Зимняя Олимпиада — 2026
Забудьте про масло: запоминайте, как жарить картошку вкусно

Забудьте про масло: запоминайте, как жарить картошку вкусно
Многие думают, что главное в жареной картошке — это много масла и раскаленная сковорода. Однако настоящий секрет румяной корочки и нежного сливочного вкуса изнутри кроется в маленькой хитрости, которую используют повара в тихих деревнях. Чтобы понять, как жарить вкусную картошку с ароматом детства, достаточно заглянуть в бабушкин погреб за горчицей.

Вот что понадобится для этого простого, но редкого рецепта: картофель (средний, 600 г), горчичное масло (2 ст. л.) или просто растительное масло + 1 ч. л. русской горчицы, сливочное масло (30 г), крупная соль (по вкусу), свежий укроп (большой пучок), чеснок (2 зубчика) и щепотка молотого кориандра.

Главный секрет здесь — в предварительной подготовке. Очищенный картофель нарезают крупными дольками, как для запекания, и заливают ледяной водой на 10 минут. Затем воду сливают, а картошку обсушивают полотенцем. В миске смешивают соль, кориандр и горчицу (если используете пасту), после чего обваливают в этой смеси дольки. Именно горчица создает ту самую «запечатанную» корочку и придает пикантность, отвечая на вопрос как жарить вкусную картошку нестандартно.

На сильном огне разогревают смесь масел, выкладывают картофель в один слой и жарят 5–7 минут без крышки. Как только появится румянец, огонь убавляют, накрывают крышкой и доводят до готовности еще 10 минут. В самом конце добавляют мелко рубленый укроп и чеснок, выключают огонь и дают настояться пару минут. Укроп отдает весь свой сок, пропитывая каждую дольку, и блюдо получается именно таким, как в деревне, — простым, сытным и невероятно ароматным.

  • Калорийность на 100 г: 165 ккал.

  • БЖУ: 2,5/7,2/22,5.

Ранее мы делились с вами рецептом постных роллов без риса.

