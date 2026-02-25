Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 19:36

Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине

Вэнс заявил о необходимости продолжать дипломатические усилия по Украине

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Для урегулирования ситуации на Украине необходимо продолжать дипломатические усилия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News. По словам американского политика, именно дипломатия остается ключом к разрешению конфликта.

Решение этого вопроса заключается в продолжении дипломатических усилий, — сказал Вэнс.

Очередной раунд переговоров с участием России, США и Украины состоялся в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Он отметил, что стороны продолжат контакты для поиска взаимоприемлемых решений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров также прокомментировал прошедшие консультации. По его оценке, на переговорах в Женеве удалось достичь определенного прогресса, хотя детали достигнутых договоренностей пока не раскрываются.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа также предположил, что следующий этап трехсторонних консультаций с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть организован во Флориде. Парламентарий связал этот вариант с намерением американского президента оказать влияние на переговорный процесс.

Украина
переговоры
Джей Ди Вэнс
США
