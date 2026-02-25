Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 20:54

Дети в США поставили сомнительный рекорд

ABC: число детей с лишним весом в США побило рекорд

Ожирение у детей и подростков в США вышло на рекордно высокий уровень, сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Отмечается, что среди взрослых, наоборот, наблюдается снижение темпов роста.

Доклад свидетельствует, что более чем один из пяти американских детей и подростков имеет лишний вес, это самый высокий из когда-либо зафиксированных, — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, проведенному с августа 2021 по август 2023 год, избыточная масса тела была выявлена у 21,1% детей и подростков в возрасте от 2 до 19 лет. Этот показатель на 5,2 % превышает данные, полученные в аналогичном исследовании периода 1971–1974 годов.

Ранее российские ученые установили, что дети с ожирением имеют плохие оценки по математике. Как заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, исследование провели на большой выборке из полутора тысяч детей среднего школьного возраста.

