Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением Педиатр Намазова-Баранова: дети с лишним весом хуже учат математику

Российские ученые установили связь между детским ожирением и успеваемостью по математике, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Исследование провели на большой выборке из полутора тысяч детей среднего школьного возраста, передает РИА Новости.

Оказалось, что дети с избыточной массой тела и ожирением имеют достоверно хуже оценки, прежде всего, по математике. А это что означает? Что в будущем это совсем другой интеллектуальный потенциал страны, — сказала врач.

Намазова-Баранова пояснила, что ось «кишечник — мозг» у таких детей с самого начала работает неправильно. У подростков с недостаточным питанием подобные негативные эффекты выражены гораздо слабее. Ученые также впервые в мире провели морфометрию мозга участников исследования.

Оказалось, что у детей с ожирением существенно увеличен объем белого вещества. Это происходит за счет уменьшения объема серого вещества, что кардинально меняет понимание проблемы, подчеркнула эксперт.

Ранее врач общей практики Пунам Кришан заявила, что двухдневное питание с овсяной кашей и бобовыми может снизить уровень «плохого» холестерина примерно на 10%. По ее словам, такой рацион способствует небольшому понижению артериального давления.