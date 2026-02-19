Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 17:28

Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением

Педиатр Намазова-Баранова: дети с лишним весом хуже учат математику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские ученые установили связь между детским ожирением и успеваемостью по математике, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, председатель Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. Исследование провели на большой выборке из полутора тысяч детей среднего школьного возраста, передает РИА Новости.

Оказалось, что дети с избыточной массой тела и ожирением имеют достоверно хуже оценки, прежде всего, по математике. А это что означает? Что в будущем это совсем другой интеллектуальный потенциал страны, — сказала врач.

Намазова-Баранова пояснила, что ось «кишечник — мозг» у таких детей с самого начала работает неправильно. У подростков с недостаточным питанием подобные негативные эффекты выражены гораздо слабее. Ученые также впервые в мире провели морфометрию мозга участников исследования.

Оказалось, что у детей с ожирением существенно увеличен объем белого вещества. Это происходит за счет уменьшения объема серого вещества, что кардинально меняет понимание проблемы, подчеркнула эксперт.

Ранее врач общей практики Пунам Кришан заявила, что двухдневное питание с овсяной кашей и бобовыми может снизить уровень «плохого» холестерина примерно на 10%. По ее словам, такой рацион способствует небольшому понижению артериального давления.

Россия
ожирение
дети
интеллект
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вы узнаете об этом»: Трамп озвучил сроки по новой сделке с Ираном
Спасатели завершили работы на рухнувшем заводе под Липецком
«Чуть на дурку не уехал»: клиенты украинского банка проснулись без денег
«Совсем больная»: Тодоренко сняла на видео мучившегося от судорог Топалова
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.