Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств Врач Кришан: овсяная каша может за два дня снизить холестерин на 10%

Двухдневное питание, включающее овсяную кашу и бобовые, способно уменьшить уровень «плохого» холестерина приблизительно на 10%, рассказала врач общей практики Пунам Кришан. Согласно новому исследованию немецких ученых, которое упомянула специалист, такой рацион также способствует небольшому снижению артериального давления, передает Daily Mirror.

Кришан отметила, что этот метод не заменяет стандартное лечение, но демонстрирует, как питание воздействует на организм. Она посоветовала регулярно включать в рацион продукты, богатые «медленной» клетчаткой, такие как овес, бобовые и чечевица, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить инфаркты и инсульты.

Ранее терапевт Нино Джавахия рассказала о признаках высокого уровня холестерина в крови. Недавно она объяснила, что появление желтоватых бляшек на коже — ксантом — может свидетельствовать об этом. Еще одним маркером она назвала роговичную дугу, которая формируется из-за отложения холестерина и жиров. Врач отметила, что связь между высоким холестерином и лишним весом часто обусловлена неправильным питанием.