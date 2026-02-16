Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 18:14

Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств

Врач Кришан: овсяная каша может за два дня снизить холестерин на 10%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Двухдневное питание, включающее овсяную кашу и бобовые, способно уменьшить уровень «плохого» холестерина приблизительно на 10%, рассказала врач общей практики Пунам Кришан. Согласно новому исследованию немецких ученых, которое упомянула специалист, такой рацион также способствует небольшому снижению артериального давления, передает Daily Mirror.

Кришан отметила, что этот метод не заменяет стандартное лечение, но демонстрирует, как питание воздействует на организм. Она посоветовала регулярно включать в рацион продукты, богатые «медленной» клетчаткой, такие как овес, бобовые и чечевица, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвратить инфаркты и инсульты.

Ранее терапевт Нино Джавахия рассказала о признаках высокого уровня холестерина в крови. Недавно она объяснила, что появление желтоватых бляшек на коже — ксантом — может свидетельствовать об этом. Еще одним маркером она назвала роговичную дугу, которая формируется из-за отложения холестерина и жиров. Врач отметила, что связь между высоким холестерином и лишним весом часто обусловлена неправильным питанием.

холестерин
здоровье
овсянка
питание
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В задержании экс-министра энергетики Украины обнаружили американский след
Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»
Военэксперт раскрыл новые планы по усилению ВСУ
«Боюсь, дальше будет лучше»: Слава разделась перед зеркалом
«У нас катастрофа»: Зеленскому указали на неудобную правду об украинцах
Суд избрал меру пресечения напавшему с ножом на прихожанок россиянину
Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США
В Гидрометцентре рассказали, что принесет москвичам новая неделя
Российская армия выбивает украинские войска из Гришино
Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое
Европа решила сказать «нет» американским оборонным технологиям
Мягкие границы: почему шторы и покрывала — психологический щит вашего дома
Назван способ компенсировать дефицит общения при домашнем обучении ребенка
Бойцу ММА грозит срок за «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве
ВСУ начали использовать «умные» взрыватели
Суд избрал меру пресечения главе Министерства ГО и ЧС Кубани
В Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом
В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
Назван способ, как быстро снизить уровень холестерина без лекарств
«Золотой гаишник» Башкирии может отправиться за решетку на два десятилетия
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.