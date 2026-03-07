Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю флэпджек по-английски: смешиваю овсяные хлопья, специи, орехи и запекаю в форме

Текстура флэпджека — его главная фишка. Снаружи батончики слегка хрустящие по краям, а внутри — влажные, плотные и приятно жевательные. Сочетание хлопьев долгой и быстрой варки как раз и создает эту совершенную текстуру: одни дают структуру, другие — мягкость и связывают массу.

В большой миске смешиваю овсяные хлопья долгой варки (1 стакан) и быстрой варки (1 стакан). Добавляю корицу (1 ч. л.), молотый имбирь (1/3 ч. л.) и какао-порошок (2-3 ч. л.).

Сливочное масло (50 г) растапливаю и слегка остужаю. Вливаю растопленное масло и сахар (5 ст. л.) в сухую смесь. Тщательно перемешиваю, чтобы все хлопья покрылись маслянистой сладкой смесью.

Добавляю яйцо и снова хорошо перемешиваю. Затем добавляю любые орехи и/или сухофрукты по вкусу (например, рубленые грецкие орехи, миндальные лепестки, изюм, клюкву). Оставляю массу на 5–10 минут, чтобы хлопья немного набухли и впитали влагу.

Духовку разогреваю до 160 °C. Форму для выпечки (примерно 20х20 см) застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю овсяную массу, равномерно разравниваю и утрамбовываю ложкой или мокрыми руками.

Выпекаю 20–25 минут, пока края не начнут слегка подрумяниваться, а поверхность не станет сухой на ощупь. В центре батончик может казаться немного мягким — он дойдет при остывании.

Достаю форму из духовки и даю флэпджеку полностью остыть прямо в ней. Только затем, с помощью бумаги, вынимаю пласт и нарезаю на квадраты или прямоугольники. По желанию можно полить растопленным шоколадом и посыпать орехами.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

