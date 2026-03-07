Смешала картошку и 1 скучный ингредиент: шикарные котлеты без грамма мяса — рецепт к посту и не только

Иногда самые простые продукты дают неожиданный результат. Эти котлеты готовятся буквально из того, что часто лежит на кухне, а вкус получается настолько удачным, что многие даже не сразу понимают, из чего они сделаны. Сытные, ароматные и очень бюджетные — идеальный вариант, когда хочется чего-то горячего без мяса.

Рецепт напоминает те самые домашние блюда из 90-х: минимум ингредиентов, но максимум вкуса. Хрустящая корочка снаружи и мягкая серединка делают такие котлеты отличным дополнением к пасте, каше или просто к овощному салату.

Ингредиенты

Овсяные хлопья 200 г, кипяток 200 мл, картофель 2 шт. (около 250 г), лук 2 шт. (около 200 г), чеснок 2 зубчика, соль по вкусу, чёрный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление

Сначала овсяные хлопья заливают крутым кипятком, перемешивают и оставляют примерно на 15 минут, чтобы они хорошо набухли и стали мягкими. Картофель, лук и чеснок натирают на мелкой тёрке — как для картофельных драников. Если в овсянке после набухания осталось слишком много жидкости, её аккуратно сливают. Натёртые овощи добавляют к овсяным хлопьям, солят и перчат по вкусу, затем всё тщательно перемешивают до однородной массы. Руки слегка смачивают водой и формируют небольшие котлеты. Сковороду хорошо разогревают с небольшим количеством растительного масла. Котлеты выкладывают на горячую поверхность и жарят на среднем огне под крышкой примерно по 3 минуты с каждой стороны, пока не появится аппетитная золотистая корочка. Готовые котлеты перекладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.