07 марта 2026 в 11:00

Картофельные лепешки по-новому: добавляю немного манки и зелени — получаются пышнее драников и исчезают быстрее

Фото: D-NEWS.ru
Картофельные лепешки по-новому: добавляю немного манки и зелени — получаются пышнее драников и исчезают быстрее. Беру картошку, манку и свежую зелень — и готовлю румяные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что манка делает лепешки невероятно пышными и воздушными, а зелень придаёт свежесть и аромат. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие снаружи и мягкие, тающие внутри лепешки с аппетитной корочкой, щедро приправленные укропом и петрушкой. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию. Драники отдыхают — теперь это наш фаворит!

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 2 ст. ложки манки, 1 яйцо, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Добавьте яйцо, манку, измельчённую зелень, соль и перец, тщательно перемешайте. Дайте постоять 10 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

