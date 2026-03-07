Эти кексы печем каждые выходные — аромат корицы и яблок собирает всю семью на кухне. С хрустящим штрейзелем сверху

Вареная сгущенка в тесте — это гениально. Она делает кексы нежными, влажными, с легким карамельным оттенком. Корица добавляет пряности, а яблоки — свежести и сочности. Тесто получается таким ароматным, что его хочется есть ложкой еще до выпечки.

Что понадобится для кексов

Для теста: 100 г сахара, 2 яйца, 100 г мягкого сливочного масла, 100 мл кефира, 2 столовые ложки вареной сгущенки, 200–220 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 1 чайная ложка корицы, 2 небольших яблока. Для штрейзеля: 50 г холодного сливочного масла, 50 г муки, 40 г сахара, щепотка соли.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Формочки для кексов смазываю маслом или вставляю бумажные капсулы. В миске взбиваю яйца с сахаром до легкой пены. Добавляю мягкое масло, кефир и вареную сгущенку, перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем, солью и корицей, просеиваю в жидкую смесь. Перемешиваю до однородности. Яблоки очищаю, удаляю сердцевину, нарезаю мелкими кубиками и вмешиваю в тесто. Для штрейзеля холодное масло нарезаю кубиками, добавляю муку, сахар и соль, перетираю руками в мелкую крошку. Тесто раскладываю по формочкам примерно на 2/3 высоты. Сверху обильно посыпаю штрейзелем. Выпекаю 20–25 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Даю кексам немного остыть в формочках, затем перекладываю на решетку. Подаем теплыми с чаем и разговорами.

