07 марта 2026 в 19:55

СК возбудил дело после поджога школьником автозаправки

СК возбудил дело о теракте после поджога АЗС в поселке Металлострой в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Возбуждено уголовное дело о теракте по факту поджога автозаправки в поселке Металлострой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По версии следствия, 7 марта неизвестные по телефону заставили 14-летнего подростка поджечь топливораздаточную колонку. Никто не пострадал, несовершеннолетнего задержали.

Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). <...> По подозрению в совершении данного преступления задержан 14-летний подросток, — говорится в сообщении.

В СК призвали родителей поговорить с детьми о схемах вербовки и объяснить, чем могут обернуться такие звонки. В ведомстве отметили, что незнакомцы могут вынуждать совершать опасные поступки, последствия которых негативно скажутся на будущем.

Ранее в Хабаровске суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за диверсию и государственную измену. Молодого человека признали виновным в поджоге вышки мобильной связи по заданию украинских спецслужб. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

