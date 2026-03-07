СК возбудил дело после поджога школьником автозаправки СК возбудил дело о теракте после поджога АЗС в поселке Металлострой в Петербурге

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту поджога автозаправки в поселке Металлострой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По версии следствия, 7 марта неизвестные по телефону заставили 14-летнего подростка поджечь топливораздаточную колонку. Никто не пострадал, несовершеннолетнего задержали.

Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). <...> По подозрению в совершении данного преступления задержан 14-летний подросток, — говорится в сообщении.

В СК призвали родителей поговорить с детьми о схемах вербовки и объяснить, чем могут обернуться такие звонки. В ведомстве отметили, что незнакомцы могут вынуждать совершать опасные поступки, последствия которых негативно скажутся на будущем.

Ранее в Хабаровске суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за диверсию и государственную измену. Молодого человека признали виновным в поджоге вышки мобильной связи по заданию украинских спецслужб. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.