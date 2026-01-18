Врач назвал три внешних признака высокого холестерина

Появление желтоватых бляшек на коже лица, век или тела может свидетельствовать о высоком уровне холестерина в крови, рассказала терапевт Нино Джавахия. В беседе с Lenta.ru она пояснила, что ксантомы являются внутрикожными скоплениями жиров, в частности, холестерина и триглицеридов. Еще один маркер — роговичная дуга.

Она формируется из отложения холестерина и жиров. Стоит отметить, что эта офтальмологическая патология не представляет опасности для зрения, — уточнила она.

Джавахия добавила, что люди с высоким холестерином нередко страдают от лишнего веса. Это связано с рационом, богатым калорийной пищей и трансжирами, которые способствуют нарушению обмена веществ.

