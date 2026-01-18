Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 12:49

Врач раскрыл последствия дефицита витамина D зимой

Терапевт Коньков: дефицит витамина D приводит к ослаблению иммунитета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дефицит витамина D может привести к ослаблению иммунной системы, хронической усталости, ухудшению состояния костей и учащению простудных заболеваний зимой, рассказал заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков. В беседе с изданием «Газета.ru» он подчеркнул, что этот витамин играет ключевую роль в зимний период.

Особенно критически витамин D нужен детям и подросткам. В период роста нехватка витамина влияет на формирование скелета, зубов и мышечной системы. У детей могут развиваться рахитоподобные симптомы, слабость и замедление физического развития, — объяснил Коньков.

Также в зоне риска, по словам врача, пожилые люди, беременные и кормящие женщины, люди с хроническими заболеваниями. Восполнить недостаток витамина D можно, включив в рацион жирную рыбу, обогащенные молочные продукты и яйца. При необходимости можно проконсультироваться с врачом насчет препаратов.

Ранее в депздраве Москвы рассказали, что в холодное время года важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С и D. Также необходимо употреблять продукты с кальцием и магнием, например цитрусовые, бананы, картофель, чеснок, морковь, семена льна, бобовые.

