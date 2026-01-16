Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 00:10

Врач назвала продукты, которые поддерживают иммунитет зимой

Терапевт Ким: для поддержания иммунитета зимой нужно есть рыбу и орехи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В холодное время года важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С и D, заявила врач-терапевт Ольга Ким, передает Telegram-канал депздрава Москвы. Она пояснила, что это нужно для поддержания иммунитета.

Также необходимо употреблять продукты с кальцием и магнием, например, цитрусы, бананы, картофель, чеснок, морковь, семена льна, бобовые. Не следует забывать и о полезных жирах — они есть в оливковом масле, орехах, тыквенных и подсолнечных семечках, рыбе и авокадо.

Ранее диетолог Римма Мойсенко сообщила, что употребление чая следует ограничивать после 19:00 — в противном случае напиток может привести к отекам на следующее утро. Она посоветовала следить не только за временем, но и за объемом употребляемого чая. В сутки допустимо выпивать не более литра этого напитка.

До этого нутрициолог Юлия Мелехова предупредила, что снижение ежедневной активности и избыток калорий в рационе в праздничные дни приводят к набору лишнего веса. По ее словам, в такой период люди, как правило, меньше двигаются, и расход энергии снижается на 300–800 ккал в сутки.

здоровье
иммунитет
продукты
зима
