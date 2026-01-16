Врач назвала продукты, которые поддерживают иммунитет зимой Терапевт Ким: для поддержания иммунитета зимой нужно есть рыбу и орехи

В холодное время года важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С и D, заявила врач-терапевт Ольга Ким, передает Telegram-канал депздрава Москвы. Она пояснила, что это нужно для поддержания иммунитета.

Также необходимо употреблять продукты с кальцием и магнием, например, цитрусы, бананы, картофель, чеснок, морковь, семена льна, бобовые. Не следует забывать и о полезных жирах — они есть в оливковом масле, орехах, тыквенных и подсолнечных семечках, рыбе и авокадо.

