24 февраля 2026 в 17:12

Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет

Врач Савицкая: полноценное питание и прививки помогут укрепить иммунитет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полноценное питание и соблюдение календаря прививок помогут укрепить иммунитет, рассказала НТА-Приволжье главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главный врач Наталья Савицкая. Она отметила, что также важны физическая активность и режим сна.

Врач посоветовала не пренебрегать лечением в случае инфекционных заболеваний — недолеченные вирусы также способны снижать иммунитет. По ее словам, важно минимизировать стресс — психоэмоциональное напряжение снижает сопротивляемость организма.

Савицкая рассказала, что таким образом можно поддержать работу иммунной системы без излишнего вмешательства. Она предупредила, что люди со сниженным иммунитетом болеют чаще и тяжелее.

Ранее терапевт Иван Еременко рассказал, что ингаляции над картофелем при ОРВИ могут усилить отек слизистой или вызвать ее ожог. Кроме того, такой метод народной медицины чреват нарушениями дыхания при обструктивных состояниях.

иммунитет
советы
болезни
здоровье
