Врач предупредил, чем грозят ингаляции над картошкой при ОРВИ Терапевт Еременко: ингаляции над картошкой при ОРВИ могут усилить отек слизистой

Ингаляции над картофелем при ОРВИ могут усилить отек слизистой или вызвать ее ожог, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Еременко. Кроме того, такой метод народной медицины чреват нарушениями дыхания при обструктивных состояниях.

Это увеличивает риск ожогов слизистой носоглотки и дыхательных путей, особенно у детей. Кроме того, горячий пар может усилить отек слизистой и затруднить дыхание при обструктивных состояниях, — отметил Еременко.

Он отметил, что подобная практика лишь создает эффект увлажнения дыхательных путей. Но на деле температура пара зачастую превышает безопасные значения. Врач призвал лечиться исключительно под наблюдением специалистов.

Ранее врач-эксперт лаборатории Ольга Уланкина заявила, что зимой люди чаще заболевают повторно из-за повышенной нагрузки на иммунитет. Она отметила, что к снижению иммунитета также приводят недостаток солнечного света и нахождение в помещениях с сухим воздухом.