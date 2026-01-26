Врач назвала причины повторной ОРВИ

Зимой люди чаще заболевают повторно из-за повышенной нагрузки на иммунитет, рассказала LIFE.ru врач-эксперт лаборатории Ольга Уланкина. Она отметила, что к снижению иммунитета также приводят недостаток солнечного света и нахождение в помещениях с сухим воздухом.

Из-за этого после перенесенной инфекции иммунный ответ может формироваться не полностью, и человек остается более восприимчивым к повторному заражению вирусами, — рассказала Уланкина.

По словам врача, зимой вирусы и бактерии могут накладываться друг на друга. Она объяснила, что иногда пациенты заболевают другим вирусом со схожими симптомами и думают, что это повторное заражение.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что ослабление иммунитета может привести к осложнениям при ОРВИ и гриппе. Он посоветовал одеваться по погоде и оставаться дома при первых симптомах болезни.