Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:14

Врач дал советы, как избежать осложнений гриппа и ОРВИ

Врач Жемчугов: при симптомах ОРВИ нужно оставаться дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ослабление иммунитета может привести к осложнениям при ОРВИ и гриппе, рассказал НСН доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он посоветовал одеваться по погоде и оставаться дома при первых симптомах болезни.

Если в семье кто-то заболел, можно в нос использовать капли с интерфероном альфа-2b, два-три дня брызгать. В таком случае будет защита от внешнего заражения, лучшего средства нет. Конечно, проветриваем помещение, — рассказал Жемчугов.

Врач призвал работодателей проявить гибкость и позволять сотрудникам несколько дней работы из дома, чтобы снизить распространение вирусов и инфекций. По его словам, во время болезни главное не допускать повышения температуры более 37,5 градуса — в таком случае получится избежать осложнений.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что поражение зрения, головного мозга, центральной нервной системы, почечная недостаточность и острый бронхит могут стать последствиями аденовируса. Он отметил, что с такими осложнениями пациенты сталкиваются крайне редко.

врачи
грипп
ОРВИ
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинская армия лишилась ряда питавших ее объектов энергетики
«Высокомерная»: соседи Долиной рассказали, как она их «отчитала»
Мужчина зарезал начальника из-за сокращенной премии
«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане
Школьница ответила перцовым газом на замечание
В Совфеде раскрыли значение создаваемого Трампом Совета мира
Разбили машину, замуровали двор: как получить компенсацию с коммунальщиков
Стало известно, какие пункты плана по Украине могли остаться нерешенными
Свыше 30 подпольных игорных клубов закрыли в одном регионе в 2025 году
В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба
Американские рыболовы «попали под раздачу» из-за Гренландии
Американец решил бороться со сторонниками Трампа с помощью ворон
Опубликованы фото железнодорожной катастрофы в Тульской области
Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне
Лавров подчеркнул стратегическую солидарность России и Белоруссии
«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ
Слон-убийца навел ужас на жителей Индии
Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США
Власть

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.