Врач дал советы, как избежать осложнений гриппа и ОРВИ Врач Жемчугов: при симптомах ОРВИ нужно оставаться дома

Ослабление иммунитета может привести к осложнениям при ОРВИ и гриппе, рассказал НСН доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он посоветовал одеваться по погоде и оставаться дома при первых симптомах болезни.

Если в семье кто-то заболел, можно в нос использовать капли с интерфероном альфа-2b, два-три дня брызгать. В таком случае будет защита от внешнего заражения, лучшего средства нет. Конечно, проветриваем помещение, — рассказал Жемчугов.

Врач призвал работодателей проявить гибкость и позволять сотрудникам несколько дней работы из дома, чтобы снизить распространение вирусов и инфекций. По его словам, во время болезни главное не допускать повышения температуры более 37,5 градуса — в таком случае получится избежать осложнений.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что поражение зрения, головного мозга, центральной нервной системы, почечная недостаточность и острый бронхит могут стать последствиями аденовируса. Он отметил, что с такими осложнениями пациенты сталкиваются крайне редко.