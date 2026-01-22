Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 10:38

Иммунолог перечислил серьезные последствия аденовируса

Иммунолог Крючков: аденовирус может вызвать поражение зрения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Поражение зрения, головного мозга, центральной нервной системы, почечная недостаточность и острый бронхит могут стать последствиями аденовируса, рассказал «Вечерней Москве» врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он отметил, что с такими осложнениями пациенты сталкиваются крайне редко.

Но с такими осложнениями люди сталкиваются редко, чаще всего аденовирус протекает легко. Летальные исходы при этом заболевании фиксируются нечасто, процент смертности минимален, — рассказал Крючков.

Иммунолог подчеркнул, что специфического лечения не существует — пациенты получают только симптоматическую терапию. По его словам, такой подход может облегчить течение болезни.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов рассказал, что специалисты не располагают информацией, что России угрожает пандемия аденовируса. Его доля в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов.

