Следователи нагрянули в частную клинику после смерти популярной блогерши СК провел обыск в частной клинике в Москве, где умерла популярная блогерша

Следователи провели обыск в частной клинике в Москве, в которой скончалась популярная блогерша, сообщает столичный СК. В пресс-службе также подтвердили проведение допросов руководства и сотрудников учреждения.

Следователи столичного СК продолжают проведение следственных действий, в том числе проведен обыск в частной клинике, где изъята необходимая документация. В ближайшее время будут допрошены сотрудники и руководство клиники, — говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 января 2026 года в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки внезапно возникли серьезные осложнения. Женщину экстренно доставили в одну из городских больниц, однако спасти ее не удалось.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что пострадавшей оказалась 38-летняя блогерша Юлия Бурцева. По информации «112», женщина записалась на процедуру по увеличению ягодиц. По версии канала, блогерша постоянно проживала с семьей в Италии и недавно приехала в Москву специально для проведения операции. На ее блог было подписано порядка 70 тыс. человек.