Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста

Переедание и обильные вечерние приемы пищи после завершения Великого поста грозят изжогой и обострением гастрита, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Екатерина Сысоева. Она отметила, что обилие жирной пищи также стимулирует сокращение желчного пузыря.

Если желудок, который продолжительное время работал в более щадящем режиме, получает резкую нагрузку, это может привести к тяжести, изжоге и обострению гастрита. У некоторых людей это иногда провоцирует боли или приступы желчной колики. Печень также испытывает повышенную нагрузку, поскольку ей необходимо переработать увеличившееся количество жиров и других питательных веществ, — предупредила Сысоева.

Она посоветовала после выхода из поста постепенно расширять рацион и отдавать предпочтение легкой пище. Именно дробное питание и умеренные порции позволят пищеварительной системе вернуться к привычному режиму работы.

Ранее врач Ольга Сайно заявила, что людям, соблюдающим пост, следует принимать пищу небольшими порциями по 300 граммов пять или шесть раз в день. Во избежание голода она посоветовала устраивать себе перекус через каждые три часа.