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09 июня 2026 в 16:04

Педиатр напомнила, чем так опасны сладкие сухие завтраки

Педиатр Тарасова: употребление сухих завтраков чревато дисбалансом микрофлоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Злоупотребление сладкими сухими завтраками чревато дисбалансом микрофлоры и снижением иммунитета, предупредила в беседе с KP.RU педиатр Ольга Тарасова. Она отметила, что такой рацион может вызвать нарушения в работе ЖКТ и обмене веществ, а также увеличить риски ожирения и диабета.

Частое употребление сухих завтраков приводит к сокращению количества полезной микрофлоры. Это может приводить к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта и вызывать гастриты у школьников и даже детей первого года жизни. [Такой рацион приводит к возрастанию условно-патогенной флоры в кишечнике]. Это многократно увеличивает риск вирусных инфекций в эпидемический период, поскольку мы знаем, что кишечник — это основа иммунитета. Дисбаланс микрофлоры снижает иммунную защиту организма, — предупредила Тарасова.

Врач добавила, что ряд исследований связывают большое количество сладкой ультрапереработанной пищи с повышенным риском бронхиальной астмы и других респираторных болезней. Микрофлора кишечника у ребенка начинает формироваться после рождения и формируется в течение первых пяти лет жизни. Именно поэтому если в семье есть риск аллергии, важно следить не только за питанием кормящей мамы, но и за первым прикормом, заключила специалист.

Ранее нутрициолог Елена Милаева рассказала, что злоупотребление сладкой газировкой в жаркую погоду приводит к развитию рака поджелудочной железы и создает критическую нагрузку на весь организм. По ее словам, такой напиток не только не спасает от обезвоживания, но и запускает опасные процессы.

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