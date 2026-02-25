Врач предупредила о последствиях переизбытка витаминов

Переизбыток витамина А в организме грозит выпадением волос, предупредила врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что большое содержание витамина D тем временем может вызвать нарушения в работе сердечной мышцы.

Кто этого не учитывает, особенно в конце зимы, часто попадает в одну и ту же ловушку: замечая, что есть определенная усталость, ухудшилось качество волос или кожи, начинает усиленно пить витаминные комплексы. А если ситуация начинает усугубляться (при переизбытке некоторых элементов), решает, что необходимо увеличить дозировку, — пояснила диетолог.

Специалист обратила внимание, что переизбыток витамина А может также вызвать слабость, сделать кожу сухой, а ногти ломкими. Витамин D, по ее словам, если употреблять его в больших количествах, грозит болями в суставах и зудом.

Эндокринолог Анастасия Самойлова ранее заявила, что свежие овощи, в том числе брокколи, цветная капуста, огурцы, помидоры и морковь, в рационе позволят избежать весеннего авитаминоза. Кроме того, в период межсезонья важно употреблять зелень, в частности, петрушку, укроп, кинзу, шпинат и сельдерей.