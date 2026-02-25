Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:11

Врач предупредила о последствиях переизбытка витаминов

Врач Соломатина: переизбыток витамина А грозит выпадением волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Переизбыток витамина А в организме грозит выпадением волос, предупредила врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что большое содержание витамина D тем временем может вызвать нарушения в работе сердечной мышцы.

Кто этого не учитывает, особенно в конце зимы, часто попадает в одну и ту же ловушку: замечая, что есть определенная усталость, ухудшилось качество волос или кожи, начинает усиленно пить витаминные комплексы. А если ситуация начинает усугубляться (при переизбытке некоторых элементов), решает, что необходимо увеличить дозировку, — пояснила диетолог.

Специалист обратила внимание, что переизбыток витамина А может также вызвать слабость, сделать кожу сухой, а ногти ломкими. Витамин D, по ее словам, если употреблять его в больших количествах, грозит болями в суставах и зудом.

Эндокринолог Анастасия Самойлова ранее заявила, что свежие овощи, в том числе брокколи, цветная капуста, огурцы, помидоры и морковь, в рационе позволят избежать весеннего авитаминоза. Кроме того, в период межсезонья важно употреблять зелень, в частности, петрушку, укроп, кинзу, шпинат и сельдерей.

здоровье
витамины
болезни
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочка провалилась в глубокий сугроб на востоке Москвы
«Русский район» в Таиланде полностью погрузился во тьму
Раскрыты неожиданные детали об арестованной экс-главврача больницы в Пскове
Депутат ответил, как расширить перечень жизненных ситуаций на «Госуслугах»
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.