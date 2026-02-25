В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ CNN: ВСУ столкнулись с превосходством ВС России в живой силе и БПЛА

ВСУ сталкиваются с острой нехваткой личного состава, подчас «уступая двадцатикратно» ВС России, передает CNN. Кроме того, новые достижения РФ в области беспилотных систем в зоне СВО пугают украинских военнослужащих.

Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ не успевают выстроить в Запорожской области полноценную линию обороны на фоне быстрого продвижения российских сил. Командир отделения войсковой группировки «Восток» с позывным Аник заявил, что качество опорных пунктов противника снизилось по сравнению с предыдущими этапами боевых действий.

До этого источник в российских силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются вывести личный состав из села Рождественского в Запорожской области. По его словам, большая часть эвакуируемых — это бойцы с тяжелыми ранениями. Источник отметил, что выходить пешком запертые в Рождественском бойцы ВСУ не в состоянии. Командование пытается отправлять за ними эвакуационную технику.