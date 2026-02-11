Российские силовики рассказали, что происходит с ВСУ в Запорожской области

Российские силовики рассказали, что происходит с ВСУ в Запорожской области ВСУ пытаются вывести личный состав из Рождественского под Запорожьем

Вооруженные силы Украины пытаются вывести личный состав из села Рождественское в Запорожской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, большая часть эвакуируемых — это бойцы с тяжелыми ранениями.

Противник пытается безрезультатно выводить личный состав из Рождественского. Точнее, вывозить, поскольку подавляющее большинство солдат тяжело ранены, — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что выходить пешком запертые в Рождественском бойцы ВСУ не в состоянии. Командование пытается отправлять за ними эвакуационную технику.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Он уточнил, что основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Активные боевые действия также продолжались в районах Красного Лимана, Купянска и Константиновки. Параллельно российские подразделения расширяют буферную зону в Сумской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.