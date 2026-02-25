Депутат ответил, как расширить перечень жизненных ситуаций на «Госуслугах»

Создание на портале «Госуслуги» полноценной экосистемы «Мое здоровье» с личным кабинетом пациента и историей болезней станет следующим шагом в развитии сервиса, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, существующие сейчас на платформе 70 жизненных ситуаций — это большой прогресс, однако систему необходимо сделать «бесшовной», объединив разрозненные медуслуги в единый сценарий.

70 жизненных ситуаций — это, безусловно, большой шаг вперед для «Госуслуг». Вместо того чтобы бегать по инстанциям и собирать справки, люди могут зайти на портал и получить решение комплексно. Это правильно, это современно, но останавливаться на достигнутом нельзя. Есть целые пласты жизни, которые пока не охвачены этим принципом. Сегодня на «Госуслугах» есть отдельные сервисы: запись к врачу, вызов на дом, сведения о прививках, но они разрознены. Необходима полноценная жизненная ситуация «Мое здоровье», которая сопровождала бы человека от рождения до старости. Частично это уже делается, но нужна единая и бесшовная среда. Чтобы там был личный кабинет пациента со всеми историями болезней, результатами анализов, выписками, рецептами и так далее, — высказался Панеш.

Кроме того, депутат обратил внимание на необходимость модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, следует создать так называемую комплексную ситуацию «Управление жильем». Он подчеркнул, что благодаря ей граждане смогут и заплатить за квартиру, и оперативно решить проблему в сфере ЖКХ.

Еще одно направление для создания экосистемы на «Госуслугах» — это жилищно-коммунальное хозяйство. У нас есть приложение «Госуслуги Дом», домовые чаты, возможность передавать показания, но нужна комплексная ситуация «Управление жильем». Чтобы человек мог не только заплатить за квартиру, но и оперативно решить проблему с УК, инициировать собрание собственников, проголосовать онлайн по любым вопросам, получить акт о заливе, если соседи затопили, направить жалобу в жилинспекцию и отслеживать ее прохождение. Сейчас эти функции разбросаны по разным ресурсам либо требуют личного присутствия. Надо все объединить и сделать понятным для любого, даже не самого опытного пользователя, — подытожил Панеш.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на портале «Госуслуги» в настоящее время работает почти 70 сервисов в формате жизненных ситуаций. По его словам, 36 сервисов были добавлены в 2025 году.