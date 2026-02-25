Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:39

На «Госуслугах» запустили почти 70 сервисов «жизненная ситуация»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На портале «Госуслуги» в настоящее время работает почти 70 сервисов в формате «жизненная ситуация», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, 36 сервисов были добавлены в 2025 году.

В прошлом году на «Госуслугах» добавилось 36 новых комплексных решений для жизненных ситуаций. А всего на портале их уже почти 70, — сказал Мишустин.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил запустить на портале «Госуслуги» специализированную площадку для знакомств, ориентированную на граждан, нацеленных на создание семьи. По словам общественника, этот сервис должен представлять собой не развлекательное приложение, а полноценную экосистему для поддержки семейных отношений.

Кроме того, в пресс-службе Социального фонда России сообщили о запуске нового чат-бота портала «Госуслуги» в отечественном мессенджере МАХ. Виртуальный помощник будет оперативно отвечать на вопросы граждан о выплатах и других сервисах, а также информировать обо всех обновлениях на портале.

Михаил Мишустин
Госуслуги
сервисы
Россия
