25 февраля 2026 в 12:26

Свыше 4 млн семей россиян смогут получить новую ежегодную выплату

Мишустин объявил о старте выплат для семей с детьми с низким доходом

Семьи с двумя и более детьми, где работающие родители имеют доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут подать заявление на ежегодную выплату уже в июне, объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, новой мерой поддержки смогут воспользоваться свыше 4 млн семей.

Мы подготовили все необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей. Прием заявлений начнется в июне, — сообщил премьер.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что самыми востребованными и распространенными видами помощи многодетным семьям остаются федеральные налоговые вычеты и компенсационные выплаты. Парламентарий подчеркнул, что данные меры поддержки распространяются на все регионы страны.

Кроме того, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист Дмитрий Матюшенков сообщил, что с 1 марта 2026 года в России начинают действовать изменения в системе социальных выплат. По словам юриста, нововведения коснутся семей, воспитывающих детей, и пожилых граждан.

Михаил Мишустин
выплаты
Россия
дети
