25 февраля 2026 в 12:25

Мишустин указал на низкий уровень безработицы в России

Мишустин: уровень безработицы в России составляет 2,2%

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уровень безработицы в России составляет 2,2%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме. Он отметил, что рынок труда в стране стабилен, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас сохраняется низкий уровень безработицы — 2,2%, — сказал Мишустин.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что россиянам не стоит беспокоиться, что искусственный интеллект полностью закроет потребности бизнеса в сотрудниках, поскольку дефицит кадров в стране остается критическим. По его словам, глобальные прогнозы IT-гигантов вроде Microsoft малоприменимы к российской действительности.

До этого Мурадян сообщил, что в 2026 году некоторым категориям работников будет особенно сложно найти работу из-за автоматизации процессов и отсутствия карьерного роста. Среди них — бухгалтеры, выполняющие рутинные операции, и офисные менеджеры без специализации.

В свою очередь ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников выразил мнение, что уровень безработицы в России может вырасти, хотя и не достигнет критических значений. Он считает, что это связано с завершением периода горячего рынка труда, когда остро стояла проблема нехватки кадров.

