Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 06:30

Россиян призвали не беспокоиться из-за прихода ИИ на рынок труда

HR-эксперт Мурадян: ИИ не закроет дефицит офисных сотрудников в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам не стоит беспокоиться, что искусственный интеллект полностью закроет потребности бизнеса в сотрудниках, поскольку дефицит кадров в стране остается критическим, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, глобальные прогнозы IT-гигантов вроде Microsoft малоприменимы к российской действительности.

Такие прогнозы Microsoft, [что ИИ закроет дефицит офисных сотрудников], малозначимы для России из-за острой нехватки кадров — безработица на минимуме, а бизнес не справляется без людей. Нейросети помогут автоматизировать рутину, но не решить кризис в среде «голубых воротничков», где нужны рабочие руки. Юристам, бухгалтерам и менеджерам советую срочно обращаться к карьерным консультантам для переподготовки и поиска вакансий в растущих секторах. По моему опыту, лучше развивать карьеру с экспертами, чем ждать сокращений, — рынок труда меняется, но дефицит линейного персонала не закроет ИИ, — пояснил Мурадян.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в стране составляет 2,2%. По его словам, за последние пять-шесть лет число людей, занятых активной деятельностью, увеличилось почти до 75 млн, а прирост кадров достиг 2 млн человек.

нейросети
россияне
советы
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы банальные симптомы, говорящие о заражении ВИЧ
Попытки Европы участвовать в женевских переговорах не увенчались успехом
Порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут изменить
Меню для мозга: какие продукты помогут справиться с зимней хандрой
«Есть заинтересованность»: стало известно, когда Украина лишится помощи
У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
В Москве назвали грабежом попытки посягнуть на российские активы
Врач ответила, как быстро вылечить насморк в домашних условиях
Россиян призвали не беспокоиться из-за прихода ИИ на рынок труда
Психиатр развеял крайне опасный миф о степенях тяжести наркотиков
Гастроэнтеролог рассказала, что делать при переедании
Провал ВСУ в Сумской области: ВС РФ разгромили «полк смерти» Зеленского
Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на 23 Февраля
Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров
Не рубить деревья, не копать: 10 штрафов, которые грозят дачникам в 2026-м
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Артиллеристы ВС РФ превратили бронемашину ВСУ в груду металла
В Махачкале запустили режим повышенной готовности
Россиянам рассказали о главных признаках лжерелигии
ВВС Украины пополнились наемниками из США и Голландии на F-16
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.