Россиян призвали не беспокоиться из-за прихода ИИ на рынок труда

Россиянам не стоит беспокоиться, что искусственный интеллект полностью закроет потребности бизнеса в сотрудниках, поскольку дефицит кадров в стране остается критическим, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, глобальные прогнозы IT-гигантов вроде Microsoft малоприменимы к российской действительности.

Такие прогнозы Microsoft, [что ИИ закроет дефицит офисных сотрудников], малозначимы для России из-за острой нехватки кадров — безработица на минимуме, а бизнес не справляется без людей. Нейросети помогут автоматизировать рутину, но не решить кризис в среде «голубых воротничков», где нужны рабочие руки. Юристам, бухгалтерам и менеджерам советую срочно обращаться к карьерным консультантам для переподготовки и поиска вакансий в растущих секторах. По моему опыту, лучше развивать карьеру с экспертами, чем ждать сокращений, — рынок труда меняется, но дефицит линейного персонала не закроет ИИ, — пояснил Мурадян.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в стране составляет 2,2%. По его словам, за последние пять-шесть лет число людей, занятых активной деятельностью, увеличилось почти до 75 млн, а прирост кадров достиг 2 млн человек.