В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России Котяков заявил, что безработица в России достигла 2,2%

Уровень безработицы в России на сегодняшний день составляет 2,2%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, за последние пять-шесть лет количество людей, занятых активной деятельностью, увеличилось почти до 75 млн, а прирост кадров достиг 2 млн человек, передает РИА Новости.

Мы сегодня имеем 2,2% безработицы. Мы сегодня имеем почти 75 млн человек в активной занятости за последние пять-шесть лет, — рассказал Котяков.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян сообщил, что в 2026 году некоторым категориям работников будет особенно сложно найти работу из-за автоматизации процессов и отсутствия карьерного роста. Среди них — бухгалтеры, выполняющие рутинные операции, и офисные менеджеры без специализации. По его словам, в России фиксируется рекордный дефицит кадров в различных отраслях, несмотря на низкий уровень безработицы.

До этого ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявил, что уровень безработицы в России может вырасти, хотя и не достигнет критических значений. По его словам, это связано с завершением периода горячего рынка труда, когда остро стояла проблема нехватки кадров.