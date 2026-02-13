HR-эксперт ответил, кому сложнее всего будет найти работу в 2026 году

Бухгалтерам, выполняющим рутинные операции, а также офисным менеджерам без специализации будет сложнее всего найти работу в 2026 году из-за активной автоматизации процессов и отсутствия карьерного роста в данных позициях, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, при этом в России фиксируется рекордный дефицит кадров при крайне низком уровне безработицы в 2,1%.

В 2026 году особенно сложно будет найти работу джуниорам, офисным менеджерам без специализации и операторам рутинных задач вроде ввода данных или простой бухгалтерии. Компании сокращают такие позиции из-за автоматизации и отсутствия роста. Дефицит кадров огромный: 2,1% уровень безработицы в России, это очень плохо. Не хватает швей, сварщиков, курьеров, разнорабочих, токарей и операторов ЧПУ, особенно в промышленности, производстве и строительстве, — пояснил Мурадян.

По его словам, чтобы закрыть этот пробел, бизнес привлекает опытных иностранных работников из Индии, Филиппин или Вьетнама. HR-эксперт отметил, что специалисты приезжают по трудовой визе на один или два года, работают шесть дней в неделю и получают по 45–50 тыс. рублей в месяц.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в первом квартале 2026 года ожидается рост заработных плат на 4,5%. По его словам, такое увеличение станет возможным при сохранении рекордно низкого уровня безработицы.