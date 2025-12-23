Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 07:15

В Госдуме дали прогноз роста зарплат на первый квартал 2026 года

Депутат Панеш: в первом квартале 2026 года зарплаты могут вырасти на 4,5%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В первом квартале 2026 года ожидается рост заработных плат на 4,5%, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, такое увеличение станет возможным при сохранении рекордно низкого уровня безработицы.

Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным ориентиры закладывают хорошую основу для развития экономики в начале следующего года. Рост оплаты труда на 4,5% при сохранении рекордно низкого уровня незанятости населения говорит о прочности рынка труда и повышении благосостояния граждан. Это достигнуто во многом благодаря взвешенной политике, направленной на возвращение экономики к сбалансированному росту, — пояснил Панеш.

Он добавил, что ключевой задачей для государства на данном этапе становится опережающий рост производительности труда. По его словам, для этого уже созданы все необходимые условия, включая планы по технологической модернизации и адресную поддержку инновационного бизнеса.

Перед государством сейчас стоит важная и правильная задача — направить усилия на то, чтобы рост производительности труда уверенно догонял рост доходов. Для этого уже есть все условия: и планы по внедрению современных технологий во всех отраслях, и адресная поддержка бизнеса, ориентированного на инновации, и создание современных рабочих мест. Ожидаемое замедление инфляции создаст дополнительную опору для реального роста заработков, — резюмировал Панеш.

Ранее Путин заявил, что рост реальных зарплат в России по итогам текущего года составит 4,5%. По его словам, речь идет о заработной плате после вычета инфляции.

россияне
зарплаты
Россия
работа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В городе Тайга без света остались более 10 тыс. потребителей
Появились подробности ночной атаки ВСУ на российские регионы
«Цифровой ужас»: в Госдуме предложили «жесточайшие ограничения» в соцсетях
В России хотят ввести новую категорию ветеранов труда
Лоза поделился детскими воспоминаниями о Новом годе
Крах Киева и саботаж «прогресса» по Украине: новости СВО к утру 23 декабря
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 декабря: инфографика
Появилось видео с пожаром в Буденновске после атаки БПЛА
В зоне СВО подбили летчика — героя Украины
В Госдуме дали прогноз роста зарплат на первый квартал 2026 года
Россияне столкнулись с задержками при доставке зарубежных посылок
ВСУ ночью атаковали восемь районов Ростовской области
Строительный эксперт назвал неочевидную ошибку при выравнивании стен
У экс-генпрокурора Украины изъяли три килограмма золота и часы на €1 млн
Психолог рассказала, что делать с непонравившимся подарком
Цена на золото установила новый исторический рекорд
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу во время светового шоу
Юрист ответил, что может грозить сотруднику за отказ идти на корпоратив
Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут
Россиянам рассказали о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.