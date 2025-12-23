В Госдуме дали прогноз роста зарплат на первый квартал 2026 года

В Госдуме дали прогноз роста зарплат на первый квартал 2026 года Депутат Панеш: в первом квартале 2026 года зарплаты могут вырасти на 4,5%

В первом квартале 2026 года ожидается рост заработных плат на 4,5%, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, такое увеличение станет возможным при сохранении рекордно низкого уровня безработицы.

Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным ориентиры закладывают хорошую основу для развития экономики в начале следующего года. Рост оплаты труда на 4,5% при сохранении рекордно низкого уровня незанятости населения говорит о прочности рынка труда и повышении благосостояния граждан. Это достигнуто во многом благодаря взвешенной политике, направленной на возвращение экономики к сбалансированному росту, — пояснил Панеш.

Он добавил, что ключевой задачей для государства на данном этапе становится опережающий рост производительности труда. По его словам, для этого уже созданы все необходимые условия, включая планы по технологической модернизации и адресную поддержку инновационного бизнеса.

Перед государством сейчас стоит важная и правильная задача — направить усилия на то, чтобы рост производительности труда уверенно догонял рост доходов. Для этого уже есть все условия: и планы по внедрению современных технологий во всех отраслях, и адресная поддержка бизнеса, ориентированного на инновации, и создание современных рабочих мест. Ожидаемое замедление инфляции создаст дополнительную опору для реального роста заработков, — резюмировал Панеш.

Ранее Путин заявил, что рост реальных зарплат в России по итогам текущего года составит 4,5%. По его словам, речь идет о заработной плате после вычета инфляции.