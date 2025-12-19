Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином дворе

Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году Путин: рост реальных зарплат по итогам текущего года составит 4,5%

Рост реальных зарплат в Российской Федерации по итогам текущего года составит 4,5%, заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По его словам, речь идет о заработной плате после вычета инфляции.

Реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — ее рост составит 4,5%, — сказал глава государства.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12:00 мск. В прошлом году прямая трансляция длилась четыре часа 27 минут, Путин ответил на 76 вопросов. Самая долгая прямая линия с главой государства была в 2013 году, она продолжалась четыре часа 47 минут.

Ранее Путин заявил, что рост российской экономики за последние три года составил 9,7%. Он подчеркнул, что этот показатель намного выше, чем в Европе. Путин сообщил, что в Еврозоне рост достиг лишь 3,1%.

До этого глава государства сообщил, что международные резервы Центробанка России достигли $741,5 млрд. По словам президента, о конкретных цифрах ему рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.