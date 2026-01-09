В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа

Россия и Иран решили практически все вопросы с поставками российского газа, рассказал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, которые приводит ТАСС, данное направление является одним из важнейших в двусторонних отношениях стран.

Еще одним важным направлением наших двусторонних отношений является поставка российского газа в Иран, которая находится на завершающей стадии и близится к завершению, — отметил дипломат.

Джалали добавил, что в наступившем, 2026 году Тегеран также рассчитывает на увеличение числа приезжающих в Иран российских туристов. По его словам, Иран собирается прилагать для этого все усилия.

Кроме того, Москва и Тегеран расширяют отношения в военной сфере. Однако Джалали отметил, что раскрывать детали сотрудничества было бы неуместно.

Вместе с этим Иран подтвердил готовность к переговорам с США. По словам Джалали, Тегеран действует в рамках международных обязательств и намерен соблюдать нормы Договора о нераспространении ядерного оружия.