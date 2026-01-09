Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:48

В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа

Посол Джалали: Россия и Иран решили практически все вопросы по поставкам газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия и Иран решили практически все вопросы с поставками российского газа, рассказал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, которые приводит ТАСС, данное направление является одним из важнейших в двусторонних отношениях стран.

Еще одним важным направлением наших двусторонних отношений является поставка российского газа в Иран, которая находится на завершающей стадии и близится к завершению, — отметил дипломат.

Джалали добавил, что в наступившем, 2026 году Тегеран также рассчитывает на увеличение числа приезжающих в Иран российских туристов. По его словам, Иран собирается прилагать для этого все усилия.

Кроме того, Москва и Тегеран расширяют отношения в военной сфере. Однако Джалали отметил, что раскрывать детали сотрудничества было бы неуместно.

Вместе с этим Иран подтвердил готовность к переговорам с США. По словам Джалали, Тегеран действует в рамках международных обязательств и намерен соблюдать нормы Договора о нераспространении ядерного оружия.

Иран
Тегеран
газ
российский газ
поставки газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сложная задача»: раскрыто, что ждет США после согласования мирного плана
В МИД России анонсировали большую пресс-конференцию Лаврова
Обнародованы реальные нефтегазовые зарплаты в России
В подмосковных электричках можно лепить снеговика
В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире
Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы из Турции в Иран
Россиянин попытался скрыться от правосудия в Таиланде и попался
Финские боевые вертолеты появятся у границы с Россией
Экс-главе СБУ предрекли место главы террористической ЧВК против России
В России усилят контроль за проводящими аборты клиниками
В Петербурге предложили бороться со штрафами за «слепую» парковку зимой
В Благовещенске разыскивают живодера-арбалетчика
Мужчина выселил наглого медведя из своего подвала с помощью краски
«Быть крутым парнем»: американист объяснил решение Трампа по санкциям США
Россиянам напомнили о новых штрафах за небезопасную перевозку детей
Огромная часть Великобритании погрузилась во мрак
«Пора начать»: Европу призвали к диалогу с Россией
Во Франции предложили попрощаться с НАТО из-за выходок США
«По локоть в крови иранцев»: Хаменеи обрушился на протестующих из-за Трампа
В Раде предупредили Европу о последствиях ввода войск на Украину
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.