19 декабря 2025 в 12:53

Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России

Путин: международные резервы Центробанка России достигли $741,5 млрд

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Международные резервы Центробанка России достигли $741,5 млрд, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, об этом ему сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Растут и международные резервы Центрального Банка. Я с Эльвирой Сахипзадовной разговаривал буквально вчера, они составили на день-два-три назад $741,5 млрд, если считать в долларовом эквиваленте, — отметил Путин.

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России проходят в объединенном формате уже третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия коронавируса. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее глава государства сообщил, что рост реальных зарплат в Российской Федерации по итогам текущего года составит 4,5%. Он пояснил, что речь идет об увеличении доходов с учетом инфляции в стране.

Россия
президент РФ
итоги года
Владимир Путин
резервы
Центробанк РФ
