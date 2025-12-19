Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России

Международные резервы Центробанка России достигли $741,5 млрд, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, об этом ему сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Растут и международные резервы Центрального Банка. Я с Эльвирой Сахипзадовной разговаривал буквально вчера, они составили на день-два-три назад $741,5 млрд, если считать в долларовом эквиваленте, — отметил Путин.

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России проходят в объединенном формате уже третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия коронавируса. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее глава государства сообщил, что рост реальных зарплат в Российской Федерации по итогам текущего года составит 4,5%. Он пояснил, что речь идет об увеличении доходов с учетом инфляции в стране.