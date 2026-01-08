Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 18:23

В Петербурге мужчина поссорился с женой и ушел в лес в тапочках

Поругавшегося с женой петербуржца нашли в лесу с переохлаждением и в тапочках

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Петербурге мужчина после ссоры с женой ушел ночью в лес под поселком Белоостров в одних тапочках, сообщает портал 78.ru. По данным источника, его нашли с переохлаждением.

Поиски велись ранним утром 8 января в самом поселке и его окрестностях с участием спасательных служб, пожарной части и полиции. Супруга сначала пыталась найти мужа самостоятельно в ночном лесу, но спустя час обратилась в экстренные службы. Поисковые мероприятия продолжались несколько часов.

Около пяти утра мужчину обнаружили на экотропе «Сестрорецкое болото». Его передали медикам.

Ранее в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге во дворе дома на Московском шоссе у шестилетнего мальчика в руке взорвался фейерверк. Ребенок получил рваную рану кисти, его срочно доставили в педиатрический университет. Там хирурги провели операцию и восстановили поврежденные сухожилия и нервы.

Позднее также в Санкт-Петербурге во время новогодних каникул очередь в Эрмитаж растянулась до Александровской колонны. Наплыв посетителей возник из-за одновременного скопления утренних и дневных потоков. Стоявшим в очереди туристам предлагали горячий чай, а дети развлекались играми в снежки.

