В Петербурге мужчина поссорился с женой и ушел в лес в тапочках Поругавшегося с женой петербуржца нашли в лесу с переохлаждением и в тапочках

В Петербурге мужчина после ссоры с женой ушел ночью в лес под поселком Белоостров в одних тапочках, сообщает портал 78.ru. По данным источника, его нашли с переохлаждением.

Поиски велись ранним утром 8 января в самом поселке и его окрестностях с участием спасательных служб, пожарной части и полиции. Супруга сначала пыталась найти мужа самостоятельно в ночном лесу, но спустя час обратилась в экстренные службы. Поисковые мероприятия продолжались несколько часов.

Около пяти утра мужчину обнаружили на экотропе «Сестрорецкое болото». Его передали медикам.

