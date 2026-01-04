Стало известно, где заканчивается гигантская очередь в Эрмитаж

В Санкт-Петербурге очередь в Эрмитаж растянулась до Александровской колонны. Отмечается, что дети выходили из толпы, чтобы поиграть в снежки, а взрослым предлагали горячий чай, передает «Фонтанка.ру».

Известно, что многие туристы специально приезжают в Санкт-Петербург в новогодние каникулы, чтобы посетить главный музей. В издании отметили, что очередь образовалась из-за смены потоков посетителей. Утренние гости не покинули здание, а дневные собрались у входа.

Ранее в Эрмитаже сообщили, что 7 января вход во все комплексы музея будет бесплатным для посетителей. Такое решение связано с празднованием в этот день Рождества. Бесплатные билеты будут выдавать в кассах комплексов Эрмитажа в порядке живой очереди, а также на официальном сайте.

До этого в пресс-службе музея сообщили, что поврежденный петербуржцем трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века в Эрмитаже не был застрахован. В связи с этим расходы на его реставрацию должен возместить сам нарушитель. Представители также уточнили, что отказ от витрин и стекла в ряде залов — осознанный выбор, основанный на доверии к посетителям и желании сохранить доступность экспонатов.