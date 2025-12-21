Новый год-2026
21 декабря 2025 в 14:16

Эрмитаж раскрыл неприятную деталь в истории с севшим на трон посетителем

Эрмитаж сообщил, что поврежденный посетителем трон не был застрахован

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Поврежденный петербуржцем трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века в Эрмитаже не был застрахован, поэтому расходы на реставрацию должен возместить сам нарушитель, сообщила пресс-служба музея в комментарии «Газете.Ru». Представители также уточнили, что отказ от витрин и стекла в ряде залов — осознанный выбор, основанный на доверии к посетителям и желании сохранить доступность экспонатов.

Экспонаты находились в постоянной экспозиции и не подлежали обязательному страхованию, поэтому инцидент не является страховым, — отметили в музее.

Сиденье трона оказалось деформировано: бархатная обивка порвалась, подножная скамейка сломалась. В Эрмитаже уточнили, что для восстановления исторической целостности предметов потребуется полный комплекс реставрационно-консервационных работ с участием группы специалистов.

В Эрмитаже уточнили, что, несмотря на настойчивые предупреждения сотрудников учреждения, петербуржец умышленно разместился на старинном троне, принадлежавшем императору Павлу I, и поставил ноги на расположенную рядом лавочку. Эрмитаж подал иск на 800 тыс. рублей.

