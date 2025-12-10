Петербуржцу выставили счет за попытку оказаться на троне Эрмитаж потребовал более 800 тыс. рублей от севшего на экспонат посетителя

Государственный Эрмитаж подал иск на 800 тыс. рублей против петербуржца Александра Д. , севшего на трон магистра Мальтийского ордена, сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. В музее заявляют, что он повредил экспонаты.

Трон и скамья имеют высокую историческую и культурную значимость. Эти предметы уникальны. Трон входит в список лучших тронов Европы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в марте. Несмотря на настойчивые предупреждения сотрудников учреждения, мужчина умышленно разместился на старинном троне магистра Мальтийского ордена, принадлежавшему императору Павлу I, и поставил ноги на расположенную рядом лавочку.

Как сообщается, в результате действий Александра Д. экспонатам нанесены механические повреждения. В частности, произошла деформация сиденья трона, разрыв ткани бархата на поверхности сиденья трона и подножной скамьи.

Ранее сообщалось, что посетительницы филиала Государственного Русского музея в Михайловском замке начали примерять на себя копию короны Российской империи. Отмечается, что экспонат для слабовидящих можно изучать на ощупь, но снимать его с места и надевать запрещено.