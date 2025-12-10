ТИЭФ'25
Петербуржцу выставили счет за попытку оказаться на троне

Эрмитаж потребовал более 800 тыс. рублей от севшего на экспонат посетителя

Эрмитаж Эрмитаж Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Государственный Эрмитаж подал иск на 800 тыс. рублей против петербуржца Александра Д. , севшего на трон магистра Мальтийского ордена, сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. В музее заявляют, что он повредил экспонаты.

Трон и скамья имеют высокую историческую и культурную значимость. Эти предметы уникальны. Трон входит в список лучших тронов Европы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в марте. Несмотря на настойчивые предупреждения сотрудников учреждения, мужчина умышленно разместился на старинном троне магистра Мальтийского ордена, принадлежавшему императору Павлу I, и поставил ноги на расположенную рядом лавочку.

Как сообщается, в результате действий Александра Д. экспонатам нанесены механические повреждения. В частности, произошла деформация сиденья трона, разрыв ткани бархата на поверхности сиденья трона и подножной скамьи.

Ранее сообщалось, что посетительницы филиала Государственного Русского музея в Михайловском замке начали примерять на себя копию короны Российской империи. Отмечается, что экспонат для слабовидящих можно изучать на ощупь, но снимать его с места и надевать запрещено.

Cанкт-Петербург
трон
эрмитаж
суды
