На Западе раскрыли вероятные планы США на Гренландию

Соединенные Штаты намерены предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации, сообщили в издании Economist со ссылкой на источники. Документ даст право острову на беспошлинную торговлю и разрешит ВС США свободно действовать на территории союзника.

Все чаще ходят разговоры о том, что администрация Трампа работает над соглашением, чтобы представить его Гренландии. <…> Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемое соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане, — рассказали журналисты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что США хотят получить выход к Арктике с помощью контроля над Гренландией. Он также усомнился в том, что Дания и другие европейские страны могут дать жесткий ответ американскому лидеру Дональду Трампу. Эксперт отметил, что задача упрощается из-за наличия на острове американской военной базы.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что США уже приняли решение по Гренландии. Также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами задался вопросом, постигнет ли Канаду участь Венесуэлы и Гренландии.